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Академик Флинт раскритиковал состояние 4-й горбольницы Архангельска

Руководитель арктической экспедиции академик Михаил Флинт* вместе с несколькими членами экипажа и учеными с научного судна «Академик Мстислав Келдыш» оказался в 4-й городской клинической больнице города Архангельска с подозрением на коронавирус. До этого указанный корабль был возвращен в порт из Карского моря из-за эпидемии, начавшейся на его порту.

Своими впечатлениями от увиденного ученый с мировым именем поделился в интервью изданию «Аргументы недели». Впрочем, время события в публикации не указывается.

Ситуацию в «четверке», где организован ковидный изолятор, Михаил Владимирович сравнивает с пережитым им в нежном возрасте в инфекционном отделении больницы города Кызыла (Тува) в… 1961-м году.

«Самое ужасное, что я сразу увидел – больные, задыхающиеся кашлем, потные и синюшные, лежат в одной, подчеркиваю в одной палате на соседних кроватях с теми, у кого пока только тесты показали положительный результат. Возможно, с вполне здоровыми людьми! На мой взгляд, это даже не непрофессионализм – это пренебрежение, что в любой работе хуже всего! Я по второму образованию врач-эпидемиолог, и могу адекватно оценить ситуацию, но когда я предложил заглянувшему на минуту врачу хотя бы переместить больных в пределах одной двухсекционной палаты: в одну часть явно больных, во вторую – бессимптомных, начальство  сбежало, просто исчезло и все. А угрюмые сестры на мою просьбу, все-таки позвать врача, никак не реагировали».

И так далее…

Ученый отмечает, что в указанной больнице медперсонал знал о его статусе. Но не заостряет на этом внимания, так как все граждане РФ имеют безусловное право на получение квалифицированной помощи и соответствующий уход.

В связи с чем он советует посетить 4-ю городскую больницу в качестве пациентов руководству региона, провести в ней минимум сутки… но обязательно инкогнито. Как это сделать в реальности, академик не уточняет.

Как свидетельствуют наблюдатели от редакции, архангельская «четверка» среди других медучреждений города всегда считалась «полным отстоем»…

*Михаи́л Влади́мирович Флинт — российский биоокеанолог, доктор биологических наук (2005), академик РАН (2019; член-корреспондент с 2016).  

12 июль 15:31 | : Экономика / Скандалы

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