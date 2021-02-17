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«ЭкоИнтегратор» разъясняет: всё, что надо знать о тарифах на вывоз ТКО

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Архангельской области разъясняет:

В СМИ и социальных сетях активно обсуждают решение Архангельского областного суда о признании незаконным тарифа на услугу по обращению с отходами на 2020 год. Журналистами, активистами и жителями региона высказываются самые разные предположения по поводу перерасчетов, который якобы должен сделать Региональный оператор жителям области. В связи с этим компания поясняет:

"Решением Архангельского областного суда от 07.07.2021 по делу № За-1/2021 признан недействительным льготный тариф для населения, установленный постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 25.12.2019 № 86-в/1, в размере 520,00 рублей за кубический метр.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2016 № 63 споры об оплате ресурса за соответствующий период регулирования, в том числе за время, предшествующее вступлению в законную силу решения суда, которым признан недействующим нормативный правовой акт, подлежат рассмотрению исходя из регулируемой цены, установленной заменяющим нормативным правовым актом (пункт 4).

Заменяющий нормативный акт был принят постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 30.09.2020 № 44-в/З, определивший тариф на вывоз ТКО в размере 520,45 рублей за 1 куб.м. - предельный тариф, и 520,00 рублей за 1 куб.м. - льготный тариф.

Учитывая, что заменяющим нормативным актом предусмотрен предельный тариф также выше отменённого льготного, который от него прямо зависел, а сам льготный тариф, соответственно, оставлен без изменения в размере 520,00 рублей за 1 куб.м., то какой-либо перерасчёт платы населению не требуется".

09 июль 12:23 | : Экономика

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