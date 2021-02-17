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Работа мечты. Группе "Аквилон" требуются контролеры на стройобъекты

Крупнейшая девелоперская компания региона – Группа «Аквилон» предлагает для замещения вакансии контролеров строительных объектов.

Обязанности:

- обеспечение контрольно-пропускного режима на объекте;

- учет, фиксация передвижения товарно-материальных ценностей;

- обеспечение сохранности имущества заказчика;

- выявление и недопущение фактов хищения имущества, поддержание общественного порядка на объекте.

Требования:

Уровень образования не ниже среднего специального.

Честность, принципиальность, корректное вежливое общение с работниками.

Условия:

Работа в центре Архангельска или в Соломбальском округе.

График работы - сутки через 2.

Соискатели могут обращаться в Службу персонала по телефону +7 (911) 0550426 и электронной почте nazaryin@group-akvilon.ru

09 июль 10:42 | : Экономика

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