Работа мечты. Группе "Аквилон" требуются контролеры на стройобъекты

Крупнейшая девелоперская компания региона – Группа «Аквилон» предлагает для замещения вакансии контролеров строительных объектов.
Обязанности:
- обеспечение контрольно-пропускного режима на объекте;
- учет, фиксация передвижения товарно-материальных ценностей;
- обеспечение сохранности имущества заказчика;
- выявление и недопущение фактов хищения имущества, поддержание общественного порядка на объекте.
Требования:
Уровень образования не ниже среднего специального.
Честность, принципиальность, корректное вежливое общение с работниками.
Условия:
Работа в центре Архангельска или в Соломбальском округе.
График работы - сутки через 2.
Соискатели могут обращаться в Службу персонала по телефону +7 (911) 0550426 и электронной почте nazaryin@group-akvilon.ru