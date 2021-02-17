Охотники за головами: в Архангельской области приходит в упадок леспром

174% именно такой прирост вакансий по сравнению с началом этого года зафиксирован в регионах СЗФО в сфере лесной промышленности и деревообработки. Какие еще итоги работы в области леспрома можно подвести по окончанию второго квартала – выясняли эксперты hh.ru, которые проанализировали более 7 400 вакансий и 6 700 резюме, открытых в мае-июне 2021 года в России в изучаемой отрасли.
Работодателям нужны все – начиная от инженеров и заканчивая рабочими
Начавший восстановление в первом квартале рынок труда продолжает активный прирост по числу вакансий, и сфера лесной промышленности не стала исключением. В течение второго квартала российские работодатели успели разместить более 7 400 вакансий, что на 142% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Прирост по регионам СЗФО еще больше – 174%, число вакансий в Петербурге также достаточно большое – около 700 по итогам второго квартала, что на 151% больше, чем этом же периоде 2020.
В приближении по городам и регионам мы видим, что активней всего искали и нанимали персонал во втором квартале работодатели из Иркутской области (11% от всего объема вакансий в сфере). Интересно, что в данном случае иркутские работодатели обогнали московских, поднявшись с пятого на первое место по числу вакансий в леспроме. На втором месте – Петербург, Москва и Московская область (по 9% вакансий в каждом регионе). Работодатели Красноярского и Пермского края разместили по 4% вакансий, на Свердловскую область приходится 3%, по 2% на Кировскую и Нижегородскую область. Уменьшилось число вакансий в Архангельской области и Краснодарском крае, которые ранее входили в топ-регионов лидеров.
В разрезе профессий по итогам второго квартала самый высокий спрос по стране наблюдается на инженеров (более 10% от общего числа всех вакансий) — это может свидетельствовать о том, что компании в сфере деревообработки продолжают качественное развитие и ищут новых специалистов, чтобы поднять уровень производства. Также, востребованы технологи (7%), мастера участков (6%), водители (3,5% вакансий), операторы станков (3%). Интересно отметить, что в топе востребованных специалистов отрасли появились позиции, которые ранее не были столь массовыми такие как клиентские менеджеры и вальщики леса.
География соискательской активности такова: больше всего резюме разместили жители Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области: 14% - в Северной столице, 13% - в Москве (что на 1% больше, чем кварталом ранее) и 7% - в Московской области. Таким образом, по числу соискателей, ищущих работу в леспроме, на первое место вышел Петербург опередив Москву. Также активно искали работу жители Иркутской области и Красноярского края (по 5 и 3% соответственно), из топа по числу резюме вышел Краснодарский край, на его место пришли Свердловская, Нижегородская и Вологодская, Архангельская области, на которые приходится до 3% резюме в леспроме.