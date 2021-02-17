Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Охотники за головами: в Архангельской области приходит в упадок леспром

174% именно такой прирост вакансий по сравнению с началом этого года зафиксирован в регионах СЗФО в сфере лесной промышленности и деревообработки. Какие еще итоги работы в области леспрома можно подвести по окончанию второго квартала – выясняли эксперты hh.ru, которые проанализировали более 7 400 вакансий и 6 700 резюме, открытых в мае-июне 2021 года в России в изучаемой отрасли.

Работодателям нужны все – начиная от инженеров и заканчивая рабочими

Начавший восстановление в первом квартале рынок труда продолжает активный прирост по числу вакансий, и сфера лесной промышленности не стала исключением. В течение второго квартала российские работодатели успели разместить более 7 400 вакансий, что на 142% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Прирост по регионам СЗФО еще больше – 174%, число вакансий в Петербурге также достаточно большое – около 700 по итогам второго квартала, что на 151% больше, чем этом же периоде 2020.

В приближении по городам и регионам мы видим, что активней всего искали и нанимали персонал во втором квартале работодатели из Иркутской области (11% от всего объема вакансий в сфере). Интересно, что в данном случае иркутские работодатели обогнали московских, поднявшись с пятого на первое место по числу вакансий в леспроме. На втором месте – Петербург, Москва и Московская область (по 9% вакансий в каждом регионе). Работодатели Красноярского и Пермского края разместили по 4% вакансий, на Свердловскую область приходится 3%, по 2% на Кировскую и Нижегородскую область. Уменьшилось число вакансий в Архангельской области и Краснодарском крае, которые ранее входили в топ-регионов лидеров.

В разрезе профессий по итогам второго квартала самый высокий спрос по стране наблюдается на инженеров (более 10% от общего числа всех вакансий) — это может свидетельствовать о том, что компании в сфере деревообработки продолжают качественное развитие и ищут новых специалистов, чтобы поднять уровень производства. Также, востребованы технологи (7%), мастера участков (6%), водители (3,5% вакансий), операторы станков (3%). Интересно отметить, что в топе востребованных специалистов отрасли появились позиции, которые ранее не были столь массовыми такие как клиентские менеджеры и вальщики леса.

География соискательской активности такова: больше всего резюме разместили жители Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области: 14% - в Северной столице, 13% - в Москве (что на 1% больше, чем кварталом ранее) и 7% - в Московской области. Таким образом, по числу соискателей, ищущих работу в леспроме, на первое место вышел Петербург опередив Москву. Также активно искали работу жители Иркутской области и Красноярского края (по 5 и 3% соответственно), из топа по числу резюме вышел Краснодарский край, на его место пришли Свердловская, Нижегородская и Вологодская, Архангельская области, на которые приходится до 3% резюме в леспроме.

09 июль 08:16 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


Культуристы личности. Кандидаты в Госдуму от Поморья как они есть
«Времена не выбирают, но мы держимся». Валентина Сырова о политическом полугодии

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2021 (99)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)

Деньги


все материалы
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20