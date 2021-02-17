Пивзавод Суркова: От лофта – к креативному пространству

Группа «Аквилон» восстанавливает в Архангельске памятник архитектуры. Комплекс исторических зданий пивзавода купца А. Суркова станет современным креативным пространством столицы Поморья.
Напомним, что пивоваренный завод архангельского купца 1-й гильдии, промышленника, общественного деятеля Альберта Юльевича Суркова был построен в центре Архангельска с 1883 по 1913 годы на ул. Финляндской (теперь ул. Попова) – набережной Северной Двины. Часть зданий была возведена уже в советское время. Как объект культурного наследия три корпуса завода были поставлены на государственную охрану в 1987 году. Производство было закрыто в начале 1990-х. Более двадцати лет помещения не использовались, не проводилось их надлежащее содержание и обслуживание. В результате здания были признаны аварийными.
- Группа «Аквилон» приобрела объект на открытом аукционе, с условием соблюдения охранных обязательств. Нами был предложен вариант решения чрезвычайно сложной и дорогостоящей задачи по воссозданию объекта. Потребовалось значительное время для проведения всесторонних исследований, в том числе – археологических и разработки проекта реставрации, с приспособлением зданий для современного использования. Общий объем инвестиций в проект оценивается в более чем 0,5 млрд. рублей, срок реализации – 2-2,5 года, - говорит председатель Совета директоров Группы «Аквилон» Александр Фролов.
Для разработки проектной документации был выполнен большой объем историко-архивных и библиографических изысканий, а также натурных исследований технического состояния объекта. Реставрационные решения исходят из принципа максимально возможного сохранения подлинных архитектурных и конструктивных элементов конца XIX - начала XX веков и прежде всего - наиболее характерного, стилистически выраженного архитектурно-художественного оформление фасадов зданий. Все предусмотренные проектом мероприятия соответствует требованиям заключенного охранного обязательства и законодательства Российской Федерации.
- С учетом состояния зданий проектом предусмотрены частичная разборка аварийных надземных конструкций и фундаментов зданий ввиду значительных повреждений и невозможности выполнения их усиления, а также демонтаж руинированных и грозящих обвалом неработоспособных конструкций с их последующим воссозданием из материала, аналогичного историческому, - отметила реставратор Людмила Бунделеева.
Концепция создания креативного кластера на базе комплекса зданий Пивоваренного завода А. Ю. Суркова разработана в сотрудничестве с компанией FlaconX, известной реализацией лофт-проектов реновации промышленных зданий в разных городах России и за рубежом. Она предусматривает создание нового многофункционального центра, который станет «точкой сборки» креативных бизнесов, объединенных с качественным общественным пространством, привлекательным как для горожан, так и для туристов.
- Основу резидентов составят бизнесы из сферы креативных индустрий с сервисной составляющей (прогулочная зона, общепит, событийные площадки, мини-гостиница), встроенный в общую экосистему творческих пространств города. На территории планируется собрать, в том числе арендаторов, специализирующиеся на уникальном, штучном продукте, а не на массмаркете. На территории будет действовать принцип творческой свободы и самовыражения, возможность для покупателей и арендаторов создавать пространства под себя, не нарушая общего дизайн-кода и законодательства об объектах культурного наследия, - отметил руководитель отдела консалтинга компании FlaconX Евгений Хакимулин.
Кроме того, к участию в проекте нового культурного центра Архангельска предполагается задействовать потенциал библиотеки им. Добролюбова.
- Интересно, что под мастерские, торговые лавки ремесленников, представителей других креативных индустрий планируют, по сути, заново отстроить бывшие складские корпуса. Потребность в таких зданиях, в такой творческой среде, она есть всегда. И это очень хорошее место. Рядом библиотека Добролюбова, которая постоянно генерирует разнообразные интересные события, - говорит руководитель организации творческих людей «Арт-Север» Валентина Морозова.
Таким образом, Группа «Аквилон» предлагает создать в Архангельске новый креативный кластер – своего рода «технопарк» в сфере креативных индустрий, обеспечивающий конвертацию творческой энергии горожан в работающие бизнесы. Его главной задачей станет привлечение творческого сообщества города и талантливой молодежи на свою территорию, обеспечение среды и условий для зарождения в них бизнес-идей, а также производства, продвижения и продажи их продукта.
– Сейчас один из современных трендов – это переосмысление дореволюционной промышленной архитектуры. Наше консалтинговое бюро «Стрелка» находится в бывшем здании кондитерского завода «Красный Октябрь», так что эта история нам известна. Концепция создания креативного кластера на базе комплекса зданий пивоваренного завода Альберта Суркова отвечает этому тренду. Вообще, редевелопмент – это достаточно дорогое направление, если делать все по-хорошему. В данном проекте вижу, что объемы работ и финансирования колоссальные. Раньше подобные концепции реализовывались преимущественно в крупных городах, столицах. Здорово, что и в таких небольших городах, как Архангельск, дело сдвинулось с мертвой точки. Я рад, что здание не стоит без дела и не разваливается и что там создается что-то новое, - говорит руководитель центра городской антропологии КБ «Стрелка» Михаил Алексеевский.
– Проект целостный, и видно, что авторы учли все аспекты. Это коммерческий объект, который должен жить, развиваться и быть экономически устойчивым, иметь возможность окупать расходы и средства на развитие. Здесь важно было заложить возможность дальнейшей трансформации строения под новые функции и сценарии использования. Жизнь течет, развиваются города – это не статичные элементы, а живая экосистема. Поколения сменяют друг друга, меняются и их потребности. Должно трансформироваться и пространство. И в этом проекте, на мой взгляд, такой потенциал есть: объект может быть использован под различные функции. Главное здесь – пробовать, искать новые направления, следовать концепции при реализации и привлекать интересных горожанам арендаторов, - отметила директор Центра компетенций по развитию городской среды Ленинградской области Екатерина Манжула.
– Я вижу необходимость в появлении в Архангельске креативных пространств. Уже есть контент, есть люди, которые работают в этой индустрии, масса событий, но катастрофически не хватает инфраструктуры. Это то, что должно появляться вслед за творческими людьми, предпринимателями в этой сфере, чтобы создавать условия для их реализации. Появление нового пространства в этой связи можно только поприветствовать, потому что, судя по объему инвестиций, местоположению и концепции, оно будет пользоваться большой популярностью и за резидентами дело не встанет. Тот же фестиваль креативных индустрий, который мы хотим сделать ежегодным, можно будет перенести на эту площадку. Такой вариант мы обязательно рассмотрим, - рассказал руководитель фонда развития культуры и искусства Архангельской области Василий Ларионов.
Напомним, что проект реставрации пивзавода получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы министерства культуры России. Документация прошла государственную строительную экспертизу и получила положительное заключение ГАУ АО «Управление государственной экспертизы». Инспекция по охране памятников Архангельской области выдала разрешения на проведение реставрационных и строительных работ.
В рамках проекта также разработаны Мероприятия по защите охраняемого объекта культурного наследия «Особняк Суркова», обеспечивающие его сохранность при проведении работ по воссозданию комплекса зданий пивоваренного завода. Они также имеют положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Здание особняка находится в муниципальной собственности, и будет по-прежнему использоваться школой искусств №42 «Гармония».