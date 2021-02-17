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Деловых россиян достали сложности с инвестированием

Оценки сложности инвестирования у россиян, которые имеют опыт игры на бирже, лишь незначительно ниже, чем у тех, кто подобного опыта не имеет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Сложность инвестирования на бирже россияне оценили в среднем на 3,6 балла из 5. Причем каждый пятый считает, что биржевые инвестиции — это очень сложно, а 4 из 10 затруднились выставить балл.

Те, кто имеет опыт торгов на бирже ценных бумаг, оценивают сложность инвестиций в 3,3 балла, не имеющие подобного опыта, — в 3,7 баллов из 5.

Самая популярная ассоциация с биржевыми инвестициями, — это прибыль (23% опрошенных). 15% россиян ассоциируют инвестиции с вложениями, размещением капитала. 13% считают, что биржевые инвестиции — это мошенничество и обман. 8% ассоциируют биржевые инвестиции с различными ценными бумагами. У 7% это словосочетание вызывает положительные эмоции (радость, удовольствие от просмотра биржевых графиков), у 6% — отрицательные (страх, тревогу, недоверие). По 4% ассоциируют биржевые инвестиции с понятием торгов и азартной игрой, 3% — с высокими рисками, 2% — со спекуляциями. 19% опрошенных назвали другие ассоциации: потери, компании, бизнес, банки, графики, брокеры и прочие.

Мужчины чаще ассоциируют биржевые инвестиции с обманом, женщины — с прибылью и вложениями.

07 июль 10:04 | : Экономика

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