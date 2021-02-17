В Архангельской области взрыв спроса на молодых специалистов

За июнь в Архангельской области по сравнению маем сильнее всего выросло число вакансий для начинающих и молодых специалистов – более чем в 6 раз.
На втором месте по приросту вакансий за месяц сфера строительства и госслужбы (+65% прироста в каждой области), на третьем месте – медицина (+52%). Также работодатели активно искали и нанимали рабочий персонал (+44% прироста вакансий), специалистов из сферы продаж, транспорта, представителей производственной и строительных сфер.
Наряду с традиционными вариантами каждый месяц работодатели открывают вакансии, которые можно отнести к числу редких или необычных. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запад сделали подборку подобных интересных архангельских вакансий за июнь, на которые можно откликнуться прямо сейчас.
Ювелирная компания ищет ювелира на вахту и предлагает зарплату от 50 000 до 100 000 руб. до вычета налогов. От кандидатов ждут опыт работы в ювелирном деле не менее года. Будущему работнику компания кроме всего прочего гарантирует, что на территории производства сотрудник сможет посещать спортзал, фитнес центр, парикмахерскую, кабинет стоматолога, медкабинет.
Для работы на «удаленке» требуется ночной саппорт в Яндекс.Дзен, зарплату с кандидатом обговорят по итогам собеседования. Работник должен будет отвечать на письма блогеров, читателей и издательств: помогать им осваиваться на платформе и решать любые их вопросы.
Фотограф в летние лагеря в пригороде Архангельска нужен одному из городских фотоцентров. Работнику обещают зарплату от 25 000 до 55 000 руб. на руки, в обязанности будет входить среди прочего организация места съемок, проведение групповых и портретных съемок, ведение записей номеров кадров по каждому отряду в летнем лагере. У кандидатов должен быть свой зеркальный фотоаппарат, необходимые объективы, вспышка и прочие необходимые принадлежности.
Гематолог требуется одному из медцентров области. Работодатель предлагает кандидатам зарплату от 50 000 руб. до вычета налогов. В обязанности работника войдет кроме оказания медпомощи, обеспечение хронических системных заболеваний, а также онкологических заболеваний, наркоманий, опасных инфекций и т. д. Разработка плана обследования больного, сбор анамнеза и постановка диагноза.
Техник-метеоролог, который будет выполнять работы по сбору и передаче метеорологической информации, требуется госорганизации, расположенной в области. Зарплату будут обсуждать по итогам собеседования с кандидатом.
Еще одна не менее редкая вакансия – океанолог, рабочее место которого будет располагаться в историческом районе Соломбала в Архангельске. Кандидат должен будет составлять прогнозы осенних и весенних ледовых явлений, ледовой обстановки на морях и в устьях рек, готовить обзоры о фактических гидрометеорологических условиях на морях зоны обслуживания. Среди требований - высшее профессиональное образование по специальности "Гидрометеорология", "Прикладная гидрометеорология" или высшее профессиональное образование в области физико-математических, естественных наук, техники и технологии. Зарплату будут обсуждать по итогам собеседования с кандидатом.
И вишенка на торте - фермерское хозяйство Холмогорского района требуется наездник для работы с орловскими рысаками. Кандидату предлагают зарплату от от 30 000 руб. на руки, но при этом работодатель готов обсудить повышение зарплаты и предоставить жилье будущему работнику.