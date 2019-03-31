Зарплатный июнь в Архангельской области - лидеры рейтинга строительные фирмы

Медианная* предлагаемая зарплата в Архангельской области в вакансиях работодателей по итогам июня составляет 40 000 рублей, при этом на данный момент соискатели могут найти и более высокооплачиваемые варианты. Так, за июнь в Архангельской области появилось более 130 вакансий с зарплатой от 140 000 рублей.
БОльшая доля «дорогих» вакансий сосредоточена в сфере строительства и недвижимости (32% от всех высокооплачиваемых вакансий за месяц), на втором месте - сфера продаж (27%), на третьем месте - сфера транспорта и логистики (25%). Также можно найти “дорогие” вакансии в сфере рабочего персонала, производства, ИТ и высшего менеджмента.
- Старший механик на судне требуется в Арктическое морское пароходство, кандидату предлагают зарплату от 300 000 руб. на руки. Кандидат должен будет обеспечить надежную работу, правильную эксплуатацию и обслуживание технических средств, а также вести документацию.
- На производство требуется начальник отдела контроля качества, предлагаемая зарплата составляет от 150 000 руб. на руки. В функции нового работника войдет организация работы по входному контролю качества ресурсов и расследование фактов появления дефектной продукции.
- Морской порт ищет багермейстера-капитана и предлагает зарплату от 150 000 руб. до вычета налогов. Среди обязанностей будут: несение ходовой навигационной вахты в соответствии с судовым расписанием, проведение дноуглубительных работ. Работодатель отмечает, что кандидату предстоит работать смены по 12 часов в день.
- Открыта высокооплачиваемая вакансия на должность заместителя генерального директора по производству с зарплатой от 150 000 руб. на руки. Среди множества обязанностей будут: планирование и управление производством, организация и контроль мероприятий по совершенствованию работы предприятия, создание системы постоянного снижения затрат и др.
- В международную ИТ-компанию ищут системного администратора Linux с зарплатой от 120 000 до 200 000 руб. на руки. От кандидата ожидается опыт администрирования Linux систем от 3 лет, уверенная работа с nginx, dns, git, ansible, навык командной работы. Работодатель отмечает возможность работать из дома, офиса или совмещения этих вариантов.
- Зарплату от 130 000 руб. строительная компания готова платить геологу участковому. В обязанности кандидата войдет: геологическое сопровождение полевых буровых работ, контроль качества, участие в полевых геологоразведочных работах. Работодатель обещает оплачивать питание, спецодежду и проезд работника.
*Медианная зарплата отражает сумму оплаты труда, которую указывают в вакансиях для всей аудитории соискателей.