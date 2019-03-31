Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Зарплатный июнь в Архангельской области - лидеры рейтинга строительные фирмы

Медианная* предлагаемая зарплата в Архангельской области в вакансиях работодателей по итогам июня составляет 40 000 рублей, при этом на данный момент соискатели могут найти и более высокооплачиваемые варианты. Так, за июнь в Архангельской области появилось более 130 вакансий с зарплатой от 140 000 рублей.

БОльшая доля «дорогих» вакансий сосредоточена в сфере строительства и недвижимости (32% от всех высокооплачиваемых вакансий за месяц), на втором месте - сфера продаж (27%), на третьем месте - сфера транспорта и логистики (25%). Также можно найти “дорогие” вакансии в сфере рабочего персонала, производства, ИТ и высшего менеджмента.

- Старший механик на судне требуется в Арктическое морское пароходство, кандидату предлагают зарплату от 300 000 руб. на руки. Кандидат должен будет обеспечить надежную работу, правильную эксплуатацию и обслуживание технических средств, а также вести документацию.

- На производство требуется начальник отдела контроля качества, предлагаемая зарплата составляет от 150 000 руб. на руки. В функции нового работника войдет организация работы по входному контролю качества ресурсов и расследование фактов появления дефектной продукции.

- Морской порт ищет багермейстера-капитана и предлагает зарплату от 150 000 руб. до вычета налогов. Среди обязанностей будут: несение ходовой навигационной вахты в соответствии с судовым расписанием, проведение дноуглубительных работ. Работодатель отмечает, что кандидату предстоит работать смены по 12 часов в день.

- Открыта высокооплачиваемая вакансия на должность заместителя генерального директора по производству с зарплатой от 150 000 руб. на руки. Среди множества обязанностей будут: планирование и управление производством, организация и контроль мероприятий по совершенствованию работы предприятия, создание системы постоянного снижения затрат и др.

- В международную ИТ-компанию ищут системного администратора Linux с зарплатой от 120 000 до 200 000 руб. на руки.  От кандидата ожидается опыт администрирования Linux систем от 3 лет, уверенная работа с nginx, dns, git, ansible, навык командной работы. Работодатель отмечает возможность работать из дома, офиса или совмещения этих вариантов.

- Зарплату от 130 000 руб. строительная компания готова платить геологу участковому. В обязанности кандидата войдет: геологическое сопровождение полевых буровых работ, контроль качества, участие в полевых геологоразведочных работах. Работодатель обещает оплачивать питание, спецодежду и проезд работника.

 

*Медианная зарплата отражает сумму оплаты труда, которую указывают в вакансиях для всей аудитории соискателей. 

05 июль 08:25 | : Экономика

Главные новости


«Времена не выбирают, но мы держимся». Валентина Сырова о политическом полугодии
Откровения Алисы. Новые лица «РВК-Архангельск»

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2021 (45)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)

Деньги


все материалы
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20