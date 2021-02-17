ЖК «ART.Line» в Архангельске вырос до 8-го этажа

Первый «артистичный» жилой комплекс Группы «Аквилон» в Архангельске строится на пр. Ломоносова межу ул. Володарского и ул. Серафимовича.
Сейчас на 1-й очереди комплекса строители завершают кирпичную кладку стен 8-го этажа и устройство внутренних перегородок га 6-м этаже. На 2-й очереди заканчивается кирпичная кладка стен 1-го этажа.
ЖК «ART.Line» находится в центре Архангельска, в районе с развитой инфраструктурой и оптимальной транспортной доступностью. Рядом расположены детсады №77 «Морошка», №117 «Веселые звоночки» и №147 «Рябинушка», школы №8, №9 и №22, гимназия №21 и Архангельский государственный лицей им. М. В. Ломоносова, Северный Арктический федеральный университет, поликлиника №2, поликлиника Северного медцентра им. Семашко, офтальмологическая клиника, Дворец спорта. В пешеходной доступности – набережная Северной Двины, историческая зона – пр. Чумбарова-Лучинского и Архангельский театр кукол.
Жилой комплекс отличается высокими стандартами строительства, удачным расположением, применением современных технологий и реализацией уникального эстетического концепта. Особенностью ЖК «ART.Line» является его «артистическое» наполнение. Дизайнерская отделка парадных и холлов выполняется в разных художественных стилях, с акцентом на эстетике авангарда. Здесь в соседи смогут организовать зону буккроссинга, обмениваясь между собой литературой. В лифтах будет звучать классическая музыка, во дворе дома планируется установить уникальную арт-скульптуру, а также разработать проект оригинального арт-забора.
ЖК «ART.Line» строится в рамках стандарта качества Группы «Аквилон» Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Стены здания толщиной 770 мм возводятся по технологии «Теплая керамика». Также применяется новая энергосберегающая система утепления контура дома «Термо-S», позволяющая до 40% снизить потребление тепла. Толщина межквартирных стен составляет до 400 мм, перекрытий этажей - 300 мм, что в совокупности обеспечивает высокий уровень шумоизоляции в квартирах и надежную защиту от ударного и воздушного шума. Для остекления окон используются энергоэффективные многокамерные стеклопакеты.
В жилом комплексе доступны квартиры разнообразных планировок: от студий, до классических трехкомнатных, спроектированы с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры», которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан. Высота потолков чистовой отделке 2,7 м, в каждой квартире есть балконы и лоджии с панорамным остеклением, которые оборудуются освещением и розетками. Входные двери - металлические, толщиной 60 мм, с тепло- и звукоизоляцией, внутренней отделкой полотна и системой взломостойких замков. Все квартиры сдаются с отделкой «White box», которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Кроме того возможен заказ чистовой отделки с использованием качественных материалов «под ключ» от застройщика в одном из трех цветовых решений: «Sand», «Terra» и «Graphite».
Инженерные системы нового жилого комплекса спроектированы с учетом технологий энергосбережения. Автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная разводка системы отопления с поквартирным учетом тепла, современные приборы отопления уменьшенной высоты со встроенные терморегуляторами обеспечивают комфортные условия в квартирах, а двухтарифные счетчики с возможностью автоматической отправки показаний - существенную экономию платежей. В здании предусмотрена современная система вентиляции с климатическими клапанами под радиаторами в стенах, которые способствуют поглощению шума, а при закрытом окне в квартиру поступает свежий воздух. Доступ на каждый этаж гарантируют малошумные современные лифты, оснащенные высокочастотными датчиками, обеспечивающие плавность хода, и 75% экономию электроэнергии. Предусмотрен безбарьерный доступ в парадные и кабины лифтов.
Устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения. Она включает приборы учета с автоматической передачей данных, датчики дыма, протечек воды и открытия входной двери. Система позволяет отслеживать расходы коммунальных ресурсов и оплачивать счета в режиме он-лайн. Кроме того, каждая квартира оборудуется IР-домофонией с интерактивным многофункциональным экраном и возможностью вывода на него или на экран мобильного телефона изображений с различных камер видеонаблюдения.
Каждая из очередей ЖК «ART.Line» получит благоустроенную территорию, включающую разновозрастные детские площадки с сертифицированным антитравматическим покрытием; зоны отдыха и streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами. Во дворе устраиваются велопарковки, прокладываются безбарьерные прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Помимо подземных паркингов в каждой очереди, предусмотрена гостевая автомобильная парковка.