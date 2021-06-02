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На ЖК «RIVER PARK» возводят 10-й этаж

Строительство жилого комплекса «RIVER PARK»  Группы «Аквилон» на пересечении набережной Северной Двины – ул. Урицкого ведется без снижения темпов работ.

В настоящее время на стройплощадке комплекса на секции №1 звершено бетонирование ростверка, ведется монтаж фундаментных боков стен; на секции №2 выполнена кирпичная кладка стен подвала, ведется монтаж его перекрытия; на секции №3 ведется кладка стен 10-го этажа, завершено устройство внутренних перегородок на 1-5 этажах; на секции №4 закончена кирпичная кладка стен 10-го этажа, монтаж внутренних перегородок завершают на 9-м этаже; на секции №5  выполнена кирпичная кладка стен 1-го этажа, строители возводят стены 2-го этажа.
Впервые в Архангельске проект современного жилого комплекса бизнес-лайт и комфорт-класса площадью 34,5 тыс. кв. м выполнил финский архитектор Юкка Тикканен. Группа «Аквилон» привлекла известного европейского градостроителя, сделав ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию, традиционное финское качество и европейский уровень комфорта.
ЖК «RIVER PARK» состоит 5-ти секций высотой в 7, 10 и 11 этажей. В нем спроектированы квартиры разнообразной панировки, от студий до евро-четырехкомнатных. Из их окон будет открываться живописный вид на Северную Двину и Михайло-Архангельский кафедральный собор. Кстати свыше 60% всех квартир в строящемся жилом комплексе уже приобретено горожанами по договорам долевого участия в полном соответствии с 214-м федеральным законом.
Жилой комплекс располагает собственным подземным паркингом, куда жильцы смогут спускаться на лифте непосредственно из подъездов, а также кладовыми. Предусмотрены места для гостевых автостоянок по периметру участка и площадка для раздельного сбора отходов.
Благоустройство территории площадью 6 тыс. кв. м планируется выполнить по проекту агентства ландшафтной архитектуры и дизайна «Нескучный сад» из Санкт-Петербурга. Завершение строительства ЖК «RIVER PARK» запланировано на 4-й квартал 2022 года.
Участок на пересечении ул. Урицкого и набережной Северной Двины был приобретен Группой «Аквилон» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие застроенных территорий города Архангельска». Застройщик выполнил предусмотренные данной программой обязательства по расселению четырех деревянных аварийных домов, при этом пойдя навстречу их жителям, получившим в некоторых случаях благоустроенное жилье большей площади.

 

29 июнь 08:38 | : Экономика

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