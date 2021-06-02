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В Архангельскую область идут 2000 тонн топлива. Но не всем

Поставка топлива осуществляется в рамках северного завоза в военные городки, расположенные в Архангельской области и Ненецком автономном округе в территориальной близости к побережью Белого моря.

Контролирует доставку топлива на объекты флота региональный центр управления штаба Северного флота, куда в круглосуточном режиме стекается вся информация о событиях, происходящих в зоне ответственности флота.

Транспортировка осуществляется гидрографическими судами и судами обеспечения Беломорской военно-морской базы ВМФ СФ.

Мазут и уголь необходимы для бесперебойной работы 44 котельных военных городков в отопительный сезон. Который, как известно, на севере ну очень длинный…

26 июнь 08:27 | : Экономика Архангельская область НАО мазут уголь военные городки Белое море база Северного флота северный завоз

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