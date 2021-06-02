Архангельские СНТ зарастают мусором? Все дело в заявках

В Архангельской области дачный сезон в самом разгаре. Города заметно опустели, а в дачных поселках напротив – оживление. Соответственно, и объемы мусора в СНТ в разы увеличились.
В соцсетях стали появляться фотографии переполненных бункеров в дачных поселках. Последние жалобы фиксировались из СНТ «Ягодник» и СНТ «Теремок» (на фото). При проверке обращений дачников выясняется, что СНТ заключило договор на вывоз мусора на вывоз "по заявке". А это значит, что отходы в дачном поселке мусоровозы забирают только тогда, когда от председателя садового товарищества поступит "сигнал"-заявка. Вот только заявок от СНТ на вывоз ТКО поступает крайне мало - и мусор копится не только в бункерах или на контейнерных площадках, но и вокруг.
Возмущению дачников нет предела, и их можно понять. Жители СНТ обращаются в колл-центр Регионального оператора, отправляют фотографии с гневными комментариями в соцсети, не понимая, но частота вывоза ТКО от этого не увеличится. Избежать захламления и переполнения контейнеров возможно только в том случае, если от СНТ будут чаще поступать заявки на вывоз ТКО.
К слову, в тех дачных кооперативах, где вывоз мусора обеспечивается по графику, оговоренному при заключении договора, проблем с вывозом отходов не возникает.
Уважаемые жители региона, если вы в летний период проживаете на даче или периодически выезжаете на дачные участки, обратитесь к председателю своего СНТ и узнайте с какой периодичность СНТ заказывает мусоровоз для вывоза отходов. Вы оплачиваете членские взносы и вправе получать качественную услугу по вывозу ТКО.