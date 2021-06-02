Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские СНТ зарастают мусором? Все дело в заявках

В Архангельской области дачный сезон в самом разгаре. Города заметно опустели, а в дачных поселках напротив – оживление. Соответственно, и объемы мусора в СНТ в разы увеличились.

В соцсетях стали появляться фотографии переполненных бункеров в дачных поселках. Последние жалобы фиксировались из СНТ «Ягодник» и СНТ «Теремок» (на фото). При проверке обращений дачников выясняется, что СНТ заключило договор на вывоз мусора на вывоз "по заявке". А это значит, что отходы в дачном поселке мусоровозы забирают только тогда, когда от председателя садового товарищества поступит "сигнал"-заявка. Вот только заявок от СНТ на вывоз ТКО поступает крайне мало - и мусор копится не только в бункерах или на контейнерных площадках, но и вокруг.

Возмущению дачников нет предела, и их можно понять. Жители СНТ обращаются в колл-центр Регионального оператора, отправляют фотографии с гневными комментариями в соцсети, не понимая, но частота вывоза ТКО от этого не увеличится. Избежать захламления и переполнения контейнеров возможно только в том случае, если от СНТ будут чаще поступать заявки на вывоз ТКО.  

К слову, в тех дачных кооперативах, где вывоз мусора обеспечивается по графику, оговоренному при заключении договора, проблем с вывозом отходов не возникает.  

Уважаемые жители региона, если вы в летний период проживаете на даче или периодически выезжаете на дачные участки, обратитесь к председателю своего СНТ и узнайте с какой периодичность СНТ заказывает мусоровоз для вывоза отходов. Вы оплачиваете членские взносы и вправе получать качественную услугу по вывозу ТКО.

 

25 июнь 14:29 | : Экономика Архангельская область СНТ ТКО мусор региональный оператор ЭкоИнтегратор

Главные новости


Моня – вундеркинд. К Дню памяти и скорби
Инвалиды Архангельской области лишились отдыха из-за чванства профсоюзов

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (297)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20