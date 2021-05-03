В Архангельской области можно сдать вторсырье с помощью новейших технологий

В Архангельской области более десятка компаний занимаются сбором и обработкой вторичного сырья. Но на сегодняшней день не существует единой базы данных в открытом доступе, где можно ознакомиться с адресами, режимом работы и типами вторсырья, принимаемого для утилизации.
В то же время специалисты ЦУР регулярно фиксируют в соцсетях вопросы пользователей, интересующихся, где в конкретном населенном пункте можно сдать вторсырьё, что и стало поводом для создания единого реестра.
Геопортал Архангельской области был запущен весной этого года по поручению губернатора Александра Цыбульского. На нём в удобной и доступной форме можно ознакомиться не только с общими сведениями о регионе, природных условиях и ресурсах, но и получить актуальную информацию по таким насущным вопросам, как сроки отключения горячей воды в жилом фонде, о местах размещения отходов, о расположении несанкционированных свалок, мест накопления ТКО и даже зонах запрета продажи алкогольной продукции.
В разделе «Места размещения отходов» Управление ИКТ по просьбе ЦУР Архангельской области разместило адреса пунктов сбора вторсырья. Пока на карте указаны пункты, работающие в областном центре, но со временем этот перечень будет расширяться: https://maps29.ru/map/recycling/
Кроме этого, обновлен подраздел «Контейнерные площадки для РСО». Ранее в нем отражались точные координаты новых контейнеров, закупленных региональным оператором в начале этого года. Весной ООО «ЭкоИнтегратор» дополнительно закупило более 50 контейнеров для РСО для Архангельска – все они отражены на геопортале. В планах – закупка еще более тысячи новых контейнеров, которые будут установлены не только в областном центре, но и в других городах региона.