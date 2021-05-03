Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

РегОператор разоблачает фейки от «экоактивистов»

Общественная группа "Поморье —​ не помойка"​ в очередной раз уличена в публикации недостоверной информации.

В очередном вбросе псевдо экоактивисты обвиняют регионального оператора и компанию-перевозчика в том, что отходы из населенных пунктов Холмогорского района вывозятся на свалку в Копачево.

Правда, общественники не учли, что все машины УК ООО «ЖКХ Холмогоры», которая обеспечивает вывоз ТКО с контейнерных площадок Холмогорского района, подключены к системе ГЛОНАСС, и все их перемещения отслеживаются в автоматизированной системе «Управление отходами», куда загружаются и фото обработанных площадок.

Кроме того, Региональный оператор работает согласно действующей Территориальной схеме и не может вывозить отходы на незаконные места размещения. Все ТКО собираемое​ УК ООО «ЖКХ Холмогоры» размещается на площадках временного накопления (ПВН), которые организованы постановлением администрации района. А свалка в Копачево - результат бездействия экоактивистов и чиновников, с молчаливого согласия которых, отходы туда везут все, кому позволяет совесть.

Еще в апреле эколог и сопредседатель регионального штаба «Общероссийского народного фронта»​ ​ Айман Тюкина обращалась в​ прокуратуру Холмогорского района​, указывая на факт образования свалки в Копачево. Но реакции не последовало.​ Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области берет на контроль эту ситуацию. Данная свалка может быть оформлена как несанкционированная и предъявлена для устранения собственнику земельного участка.​

21 июнь 15:31 | : Экономика / Скандалы

Главные новости


«Эсав». Павел Лунгин и его еврейское несчастье
30 лет новой России. С праздником выходного дня, господа-товарищи!

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (238)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20