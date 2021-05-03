РегОператор разоблачает фейки от «экоактивистов»

Общественная группа "Поморье — не помойка" в очередной раз уличена в публикации недостоверной информации.
В очередном вбросе псевдо экоактивисты обвиняют регионального оператора и компанию-перевозчика в том, что отходы из населенных пунктов Холмогорского района вывозятся на свалку в Копачево.
Правда, общественники не учли, что все машины УК ООО «ЖКХ Холмогоры», которая обеспечивает вывоз ТКО с контейнерных площадок Холмогорского района, подключены к системе ГЛОНАСС, и все их перемещения отслеживаются в автоматизированной системе «Управление отходами», куда загружаются и фото обработанных площадок.
Кроме того, Региональный оператор работает согласно действующей Территориальной схеме и не может вывозить отходы на незаконные места размещения. Все ТКО собираемое УК ООО «ЖКХ Холмогоры» размещается на площадках временного накопления (ПВН), которые организованы постановлением администрации района. А свалка в Копачево - результат бездействия экоактивистов и чиновников, с молчаливого согласия которых, отходы туда везут все, кому позволяет совесть.
Еще в апреле эколог и сопредседатель регионального штаба «Общероссийского народного фронта» Айман Тюкина обращалась в прокуратуру Холмогорского района, указывая на факт образования свалки в Копачево. Но реакции не последовало. Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области берет на контроль эту ситуацию. Данная свалка может быть оформлена как несанкционированная и предъявлена для устранения собственнику земельного участка.