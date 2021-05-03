Управляющим компаниям Архангельска представили цифровой сервис «Домопульт»

«РВК-Архангельск» выступил организатором бизнес-встречи руководителей управляющих компаний и ТСЖ города с представителями компании «Домопульт». Ресурсоснабжающая организация готова подключиться к разъяснительной работе с населением в части использования цифрового сервиса.
«Домопульт» - это платформа для компаний, управляющих жилой и коммерческой недвижимостью. По утверждению разработчиков, она удобна как УК, так и собственникам помещений. Платформа включает в себя диспетчеризацию обращений, контроль исполнения заявок, предлагает собственникам квартир, коттеджей или арендаторам офисов и торговых центров заказать и оплатить различные бытовые услуги - доставку воды, клининг, мелкий ремонт, а также мобильное приложение для осуществления взаиморасчетов, заявок на ремонты, передачу показаний приборов учета и оплату услуг ЖКХ.
Программное обеспечение для клиентов компания – производитель не только установит и настроит, но и будет оказывать необходимую техническую поддержку. Поскольку сервис облачный – все делается удаленно. Чтобы стать пользователями «Домопульта», собственникам жилья достаточно скачать приложение в Google Play или App store, для тех, у кого нет гаджетов – его можно установить на домашний компьютер.
Как отмечают представители сервиса «Домопульт», за последние 4 года их клиенты сократили задолженность жителей за услуги ЖКХ перед УК на 24 млн рублей, на 30% уменьшилось количество жалоб на управляющие компании, а скорость обработки заявок жителей диспетчерами увеличилась в 3,5 раза. Сегодня 150 управляющих компаний и застройщиков в России пользуются услугами «Домопульта».
«Система интересная, она удобна не только для УК и ТСЖ, но и прежде всего для жителей, - комментирует итоги встречи коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина. – Мы живем в период стремительного развития цифровой экономики – это факт. И пусть в Архангельске пока эта практика еще не сильно распространена, подобное решение для управления многоквартирными домами и взаимодействия с жильцами является своевременным и очень привлекательным. Я считаю, сами жители должны стимулировать управляющие компании на использование таких продуктов, потому что они дают удобный сервис для обращения по жилищно-коммунальным проблемам и делают прозрачным контроль за их исполнением. РВК-Архангельск готов проводить консультации с желающими использовать сервис и стать представителем компании «Домопульт» в нашем городе».
Напомним, ГК «Росводоканал» и «Домопульт» в начале 2021 года подписали соглашение, по которому федеральный оператор в сфере ВиВ приобрел 25% акций IT-компании. В рамках партнерства планируется развивать уже успешно зарекомендовавший себя цифровой сервис для управляющих компаний коммунальной отрасли, жилой, коммерческой и торговой недвижимости.