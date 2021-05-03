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Студенты САФУ увлеклись практикой на объектах Группа "Аквилон"

На этот раз студенты Высшей инженерной школы Северного арктического федерального университета (направление – «Строительство) побывали на стройплощадке ЖК «RIVER PARK», который Группа «Аквилон» возводит на пересечении набережной Северной Двины – ул. Урицкого.

Напомним, что в рамках Соглашения о сотрудничестве между САФУ и Группой «Аквилон», строительная компания предоставляет свои стройплощадки в столице Поморья и Северодвинске для проведения ознакомительных и практических занятий будущих инженеров.

Специалисты Группы «Аквилон» подробно рассказали о видах работ, применяемых технологиях, последовательности операций и контроле качества, а также ответили на вопросы студентов. Подобные мероприятия позволяют наглядно познакомить будущих строителей с организацией строительного производства непосредственно на действующем объекте.
- Мы заинтересованы во взаимодействии с крупнейшим вузом региона – Северным Арктическим федеральным университетом и нам нужны молодые специалисты, получившие качественное образование, которые хотят связать своё будущее со строительством. Уверен, что сегодняшние студенты, получив дипломы, смогут найти интересную работу в нашей компании, - отметил генеральный директор Группы «Аквилон» Алексей Попков.
В 2018 году председатель Совета директоров холдинга Группы «Аквилон» Александр Фролов и ректор САФУ им. М. В. Ломоносова Елена Кудряшова подписали Соглашение о сотрудничестве между крупнейшей строительной компанией региона и федеральным вузом.
Соглашение о сотрудничестве и трудоустройстве выпускников САФУ предусматривает прохождение практики студентов разных направлений подготовки и написание выпускных квалификационных работ в интересах партнёров. При этом предусмотрено активно использовать такую форму, как целевое обучение, позволяющую выбрать лучших студентов и «точечно» готовить их для будущей работы.
Сейчас Группа «Аквилон» возводит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью 280 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» для перспективного строительства в двух городах составляет 23 га. В стадии проектирования находится более 250 тыс. кв. м нового жилья. В планах – еще более 350 тыс. кв. м. Реализация новых проектов позволит существенно показатели по возведению нового жилья в Архангельской области.

  

18 июнь 11:46 | : Экономика

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