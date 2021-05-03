"РВК-Архангельск" ликвидирует разрытия после ремонта сетей

«РВК-Архангельск» завершил благоустройство территорий, где в осенне-зимний период проводились ремонтно-восстановительные работы на сетях ВиВ. Из открытых 147 ордеров по 144 работы выполнены. Еще 3 ордера продлены по причине того, что работы по прокладке коммуникаций в настоящее время там продолжаются.
«Благоустройство подразумевает, что места разрытий будут приведены в тот вид, в котором они были до того, как мы в плановом или внеплановом порядке проводили работы на городских сетях. Поэтому мы должны восстановить и газоны, и тротуары, и брусчатку, и там, где нужно - провести асфальтирование. Работы много, но в нашем цехе действует железное правило: есть задача – она должна быть решена, а нашу работу за нас никто не сделает. Поэтому ребята трудились в выходные и праздничные дни», - рассказал главный механик цеха ремонтно-технической службы «РВК-Архангельск» Александр Гагарин.
Коллектив цеха ремонтно-технической службы «РВК-Архангельск» и мобилизованные на «жаркий» период благоустройства специалисты из других подразделений предприятия, трудились в буквальном смысле, не покладая рук. Кто сомневается, может посмотреть фото «с полей» в наших лентах социальных сетей ВКонтакте https://vk.com/club177930088 и Инстаграмме @rvk.arkhangelsk.
«Для завершения мероприятий по благоустройству в согласованные с администрацией города сроки нами были сформированы дополнительные бригады и организован выход спецтехники. Весь процесс проходил практически в непрерывном режиме, к тому же погодные условия благоприятствовали. Правильный расчет сил и средств и, безусловно, самоотверженный труд и высокий уровень ответственности наших специалистов позволили восстановить элементы благоустройства на всех адресах», - подытожил главный инженер «РВК-Архангельск» Юрий Ленченков.
В компании отметили, что важный этап мероприятий по благоустройству городских территорий завершен. В летний период восстановление порядка на участках проведения ремонтных работ будет осуществляться по согласованному графику после завершения ремонта.