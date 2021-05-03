АМПК - нарушитель. "ЭкоИнтегратор" выиграл судебный спор

Арбитражный суд Архангельской области обязал АМПК принимать твердые коммунальные отходы, как предусмотрено Территориальной схемой.
Полгода шел судебный процесс между региональным оператором по обращению с ТКО в Архангельской области - ООО «ЭкоИнтегратор» и ООО «АМПК». Согласно территориальной схеме обращения с ТКО в регионе комбинат должен принимать на своем предприятии 110 тысяч тонн смешанных отходов из общих контейнеров в год.
Но выполнять условия Терсхемы АМПК отказывается второй год, несмотря на то, что включен в нее по собственной инициативе, указав полную мощность комбината. Доводы ООО «АМПК» о заведомой невыгодности и экономической нецелесообразности предлагаемого ООО «ЭкоИнтегратор» договора, о чём также неоднократно публично заявляло ООО «АМПК», отклонены судом как надуманные и не подтверждённые доказательствами. Получается, что АМПК на протяжении нескольких лет вел предпринимательскую деятельность, собирая из своих контейнеров уже отсортированные совершенно бесплатно жителями агломерации самые востребованные фракции вторсырья и перепродавал, а в Терсхему предприятие вошло, чтобы получить наибольший тариф.
Арбитражный суд вынес решение о возложении на ООО «АМПК» обязанности заключить с ООО «ЭкоИнтегратор» договор на оказание услуг по обработке твёрдых коммунальных отходов IV – V классов опасности на условиях, предложенных ООО «ЭкоИнтегратор».
Суд также счёл необоснованными доводы ООО «АМПК» о возможности сортировать только раздельно накопленные твёрдые коммунальные отходы.
Одновременно с этим, во встречном иске ООО «АМПК» о возложении на ООО «ЭкоИнтегратор» обязанности заключить договор уже на условиях, предложенных ООО «АМПК», судом полностью отказано, в связи с противоречием предлагаемых условий действующему законодательству.
Каким образом АМПК будет исполнять решение Арбитражного суда пока не ясно, ведь за время судебного процесса комбинат трижды отказывался принимать мусоровозы, действуя против Терсхемы.