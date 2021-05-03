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АМПК - нарушитель. "ЭкоИнтегратор" выиграл судебный спор

Арбитражный суд Архангельской области обязал АМПК принимать твердые коммунальные отходы, как предусмотрено Территориальной схемой.

Полгода шел судебный процесс между региональным оператором по обращению с ТКО в Архангельской области -  ООО «ЭкоИнтегратор» и ООО «АМПК». Согласно территориальной схеме обращения с ТКО в регионе комбинат должен принимать на своем предприятии 110 тысяч тонн смешанных отходов из общих контейнеров в год.

Но выполнять условия Терсхемы АМПК отказывается второй год, несмотря на то, что включен в нее по собственной инициативе, указав полную мощность комбината. Доводы ООО «АМПК» о заведомой невыгодности и экономической нецелесообразности предлагаемого ООО «ЭкоИнтегратор» договора, о чём также неоднократно публично заявляло ООО «АМПК», отклонены судом как надуманные и не подтверждённые доказательствами. Получается, что АМПК на протяжении нескольких лет вел предпринимательскую деятельность, собирая из своих контейнеров уже отсортированные совершенно бесплатно жителями агломерации самые востребованные фракции вторсырья и перепродавал, а в Терсхему предприятие вошло, чтобы получить наибольший тариф.

Арбитражный суд вынес решение о возложении на ООО «АМПК» обязанности заключить с ООО «ЭкоИнтегратор» договор на оказание услуг по обработке твёрдых коммунальных отходов IV – V классов опасности на условиях, предложенных ООО «ЭкоИнтегратор».

Суд также счёл необоснованными доводы ООО «АМПК» о возможности сортировать только раздельно накопленные твёрдые коммунальные отходы.

Одновременно с этим, во встречном иске ООО «АМПК» о возложении на ООО «ЭкоИнтегратор» обязанности заключить договор уже на условиях, предложенных ООО «АМПК», судом полностью отказано, в связи с противоречием предлагаемых условий действующему законодательству. 

Каким образом АМПК будет исполнять решение Арбитражного суда пока не ясно, ведь за время судебного процесса комбинат трижды отказывался принимать мусоровозы, действуя против Терсхемы.  

16 июнь 17:47 | : Экономика

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