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«РВК-Архангельск»: как работают настоящие контролеры счетчиков воды

Анна Рябова – контролер инспекции водных ресурсов «РВК-Архангельск», который приходит в дома горожан, чтобы провести поверку или опломбировать счетчики воды. По образованию Анна бухгалтер, но после декретного отпуска жизнь дала возможность освоить новую специальность. Работать с людьми Анне Андреевне, по ее собственному признанию, нравится.

«Люди у нас доброжелательные. Большинство жителей относятся к процедуре поверки, опломбировки счетчиков и, собственно, к самому приходу в их квартиру, с пониманием. В первую очередь, я обследую счетчики, проверяю их работоспособность. Потом переписываю все данные со счетчиков, проверяю наличие технической документации, паспортов, актов поверки, ставлю пломбу», - рассказывает Анна.

На вопрос о том, как понять, что подошло время опломбировки и поверки счетчика, она отвечает: «Дата есть в паспорте прибора, в акте ввода, также она прописывается в квитанции – там, где указываются показания счетчиков горячей и холодной воды – под ними и стоит дата поверки. Если посмотреть в квитанцию – вы сразу все увидите. Поверка счетчиков горячей и холодной воды проводится 1 раз в 4-6 лет в зависимости от модели прибора. Если абонент просрочил время поверки, то начисления ему будут производиться не по показаниям счетчика, а по нормативу. В квитанциях это видно, потому что показания счетчика из квитанции исчезает».

Поверка прибора учета - обязательная процедура, по результатам которой оценивается точность показаний счетчика и его пригодность к дальнейшей эксплуатации. В соответствии с действующим законодательством, соблюдать сроки поверки или замены счетчика должен сам владелец квартиры или частного дома. Если вовремя не провести поверку, то прибор будет считаться неисправным,  а переданные по истечение  межповерочного интервала показания – недостоверными. В случае окончания срока поверки три месяца расчет платы производится исходя из среднемесячного потребления ресурса, затем – по нормативу, в зависимости от количества проживающих.

Кстати, на днях в адрес генерального директора «РВК-Архангельск» Андрея Поташева поступило письмо от председателя ТСЖ «Розинга-6», в котором выражается благодарность Анне Андреевне Рябовой, цитируем: «За отлично сделанную работу. Работает быстро и качественно, при этом внимательна, отзывчива, доброжелательна. С 9.00 до 19.00 часов прошла по всем квартирам, подождала даже опаздывающих клиентов».

«Не скроем, нам очень приятно, когда в адрес наших сотрудников звучат такие слова. Каждый человек, который трудится в нашей компании, делает свою работу профессионально и качественно. По-другому здесь просто нельзя», - отмечает генеральный директор ООО «РВК-Архангельск» Андрей Поташев.

В компании также обращают внимание горожан, что установку и поверку счетчиков сегодня предлагают многие недобросовестные фирмы, главная цель которых – собрать с жителей деньги даже в тех случаях, когда срок поверки не истек. Напоминаем, что поверку могут проводить только аккредитованные компании и доверить приборы учета лучше специалистам «РВК-Архангельск». Сотрудники предприятия обладают необходимыми компетенциями и опытом, приёмка и оформление счетчиков будут осуществлены сразу же на месте, без посещения офиса и переписки. Заказать поверку и замену водомера можно с помощью заявки в официальной группы «ВКонтакте» нашего предприятия, а также  по электронной почте: arhsale@rosvodokanal.ru.

16 июнь 12:51 | : Экономика

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