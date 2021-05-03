Рынок труда Архангельской области: сырьевой сегмент рулит

Эксперты hh.ru выяснили, что происходило с рынком труда в Архангельской области за последний месяц. В основе анализа: данные более 5 000 вакансий, а также информация из более 10 500 резюме, открытых на hh.ru в Архангельской области за месяц.
Активность работодателей на рынке труда
Прирост числа вакансий за последний месяц в Архангельской области составляет 6%. Больше всего новых предложений появилось для работников в сфере добычи сырья (+30% прироста вакансий). В разрезе профессий работодатели активней всего предлагают работу лаборантам, инженерам, геодезистам, разнорабочим и геологам. Диапазон средних предлагаемых зарплат для работников в сфере добычи сырья за последний месяц – от 50 000 до 75 000 рублей.
На втором месте по числу новых вакансий – банковская сфера (+22), в этой области архангельские компании активно ищут менеджеров по работе с клиентами, специалистов по прямым продажам, кредитных специалистов, кассиров в банки, бухгалтеров – всего более 300 вакансий за последний месяц. Диапазон средних предлагаемых зарплат для работников данной сферы в Архангельской области – от 30 000 до 50 000 рублей.
Напротив сократилась доля вакансий за последний месяц в сферах «Медицина, фармацевтика», «Консультирование», «Наука, образование», «Искусство, развлечения, масс-медиа», «Юристы», «Домашний персонал» , «Высший менеджмент», «Безопасность», «Закупки».
Предлагаемая работодателями Архангельской области зарплата для специалистов за май – 48 754 рублей и остается выше среднероссийской на 1%.
Что же касается пиковых значений зарплат, по итогам мая зарплату от 135 000 рублей в Архангельской области предлагали в более чем 300 вакансиях. Одни из самых высоких зарплат можно найти в вакансиях сферы «Строительство, недвижимость» - несколько десятков вакансий со средней зарплатой от 150 000 рублей. В области продаж за последний месяц компании также разместили несколько десятков вакансий с конкурентной заработной платой. Также в топ самых высокооплачиваемых по числу вакансий вошла сфера транспорта, логистики. Меньше всего высокооплачиваемых вакансий за последний месяц размещено в сфере медицины и фармацевтики, домашнего персонала, спортивных клубов и салонов красоты.
Активность соискателей в Архангельской области
В Архангельской области продолжает снижаться уровень конкуренции за рабочие места, по итогам за май он составляет 4,3 резюме на вакансию. Для сравнения hh.индекс в прошлом месяце в Архангельской области был в пределах нормы - 6 резюме на вакансию. Данные этого месяца показывают иную картину: работодатели испытывают большую потребность в работниках и это касается почти всех сфер, но при этом число активных соискателей не слишком высокое. Например, остается таким же низким как и в прошлом месяце hh.индекс в сферах автомобильного бизнеса, страхования, инсталляции и сервиса, медицины и фармацевтики, госслужбы и консультирования- до 1 резюме на вакансию, что говорит об остром дефиците работников в этих сферах.
Между тем больше всего резюме за последний месяц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года разместили работники фитнес-клубов и салонов красоты – прирост 70%. За ними следуют госслужащие (+64%), на третьем месте по числу резюме за месяц – работники сферы науки и образования (+60%), за ними идут представители сферы искусства, развлечений и масс-медиа (+47% новых резюме за месяц).
Средняя ожидаемая зарплата, которую указывают жители Архангельской области в резюме – порядка 41 042 рублей, что ниже среднероссийских запросов на 18%. Одни из самых высоких желаемых зарплат (от 135 000 рублей) можно найти в резюме у более чем 170 соискателей из Архангельской области, которые претендуют на места специалистов в сфере производства, ИТ и добычи сырья.
Кому предлагают одни из самых высоких зарплат в Архангельской области прямо сейчас*:
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