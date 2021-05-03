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Пандемия потихоньку убирает наличные деньги

Большинство россиян по-прежнему против полного отказа от наличных. Переход на безналичный расчет пока привлекает только молодежь, хотя и среди них больше тех, кто не готов отказаться от банкнот и монет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

65% россиян не готовы отказаться от использования наличных денег: «Электронный счет легко контролировать, отслеживать и блокировать. Наличка на руках — это свобода»; «Держать наличные в руках гораздо приятнее». 18% — за полный отказ от наличных: «Оплата картой удобнее и быстрее». 17% затруднились с ответом.

Мужчины чуть чаще женщин выражали готовность расстаться с наличными — 19% против 16%. Желающих отказаться от наличных среди россиян с доходом до 30 тыс. руб. в месяц — 21%, среди респондентов с ежемесячной зарплатой от 50 тыс. руб. — 13%. Больше всего же противников наличных — среди молодежи до 24 лет (36%).

Россиян, готовых отказаться от банкнот и монет, семь лет назад было больше (21%). В прошлом году сторонников безналичных расчетов было всего 12%: призывы медиков снизить число контактов с бактериями и вирусами, оседающими на наличности, возымели обратное действие. За год число тех, кто готов отказаться от наличности, выросло на 6 процентных пунктов: россияне вернулись к привычным формам расчетов и общественное мнение стабилизировалось.

13 июнь 08:28 | : Экономика

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