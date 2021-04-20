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Будущие инженеры узнали от Группы "Аквилон", что такое реальная стройка

Стройплощадка жилого комплекса «Next» Группы «Аквилон» стала базой для занятий студентов направления «Строительство» Высшей инженерной школы САФУ им. Ломоносова.

В рамках Соглашения о сотрудничестве между САФУ и Группой «Аквилон», строительная компания предоставила одну из стройплощадок в столице Поморья для проведения ознакомительных занятий. Площадка ЖК «Next» на ул. Романа Куликова была выбрана исходя из того, что здесь студенты 1-2 курсов могут познакомиться со всеми этапами работ: от нулевого цикла – до отделки помещений.  

Специалисты Группы «Аквилон» подробно рассказали о видах работ, применяемых технологиях, последовательности операций и контроле качества, а также ответили на вопросы студентов. Подобные мероприятия позволяют наглядно познакомить будущих строителей с организацией строительного производства непосредственно на действующем объекте.

- Нам нужны молодые, целеустремлённые и толковые специалисты, получившие качественное образование, которые хотят связать своё будущее со строительством.  Поэтому мы заинтересованы во взаимодействии с крупнейшим вузом региона – Северным Арктическим федеральным университетом. Сегодня Группа «Аквилон» возводит жильё в Архангельске, Северодвинске, в Санкт-Петербурге и Москве. Уверен, что сегодняшние студенты, получив дипломы, смогут найти интересную работу в нашей компании, - отметил генеральный директор Группы «Аквилон» Алексей Попков.

Напомним, что в 2018 году председатель Совета директоров холдинга Группы «Аквилон» Александр Фролов и ректор САФУ им. М. В. Ломоносова Елена Кудряшова подписали Соглашение о сотрудничестве между крупнейшей строительной компанией региона и федеральным вузом.
Соглашение о сотрудничестве и трудоустройстве выпускников САФУ предусматривает прохождение практики студентов разных направлений подготовки и написание выпускных квалификационных работ в интересах партнёров. При этом предусмотрено активно использовать такую форму, как целевое обучение, позволяющую выбрать лучших студентов и «точечно» готовить их для будущей работы.

Сейчас Группа «Аквилон» возводит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью 280 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» для перспективного строительства в двух городах составляет 23 га. В стадии проектирования находится более 250 тыс. кв. м нового жилья. В планах – еще более 350 тыс. кв. м. Реализация новых проектов позволит существенно показатели по возведению нового жилья в Архангельской области.

 

11 июнь 13:21 | : Экономика

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