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Есть работа! Лучшие вакансии в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:

 

Старший механик на судне - https://bit.ly/3grDm0E (от 300 000 руб. на руки)

Суперинтендант - https://bit.ly/2Sr60Hp (от 150 000 до 300 000 руб. до вычета НДФЛ)

Багермейстер-капитан - https://bit.ly/3xa1Bal (от 150 000 руб. до вычета НДФЛ)

Заместитель генерального директора по производству - https://bit.ly/3cvU4uN (от 150 000 руб. на руки)

Геодезист - https://bit.ly/3pD0XzT (от 120 000 руб. на руки)

11 июнь 06:59 | : Экономика

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