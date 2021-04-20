Есть работа! Лучшие вакансии в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:
Старший механик на судне - https://bit.ly/3grDm0E (от 300 000 руб. на руки)
Суперинтендант - https://bit.ly/2Sr60Hp (от 150 000 до 300 000 руб. до вычета НДФЛ)
Багермейстер-капитан - https://bit.ly/3xa1Bal (от 150 000 руб. до вычета НДФЛ)
Заместитель генерального директора по производству - https://bit.ly/3cvU4uN (от 150 000 руб. на руки)
Геодезист - https://bit.ly/3pD0XzT (от 120 000 руб. на руки)