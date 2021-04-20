Жители Архангельской области смотрят в сторону юга. Вопросы профессиональной миграции

Аналитики hh.ru Северо-Запада узнали, сколько жителей СЗФО хотели бы переехать в регионы Южного федерального округа ради новой работы, какие профессии и сферы их интересуют и какую работу предлагают работодатели на юге страны.
Активность соискателей
С начала года более 285 000 жителей регионов СЗФО, которые искали работу и размещали резюме на hh.ru указали в информации о себе, что готовы или желают переехать в другие регионы России ради работы. На Архангельскую область приходится почти 27% таких соискателей. В других регионах СЗФО выше всего доля таких соискателей в Ненецком автономном округе (45%) и Республике Коми (35%). Меньше всего тех, кто хотел бы переехать в другой город ради работы среди жителей Ленобласти (только 19% жителей области отметили в своих резюме возможность переезда куда-либо).
Часто жители Северо-Запада страны упоминают в качестве вариантов релокации Москву и Московскую область, а также регионы внутри СЗФО. На долю тех, кто рассматривает возможность переезда ради сезонной или постоянной работы в Южный Федеральный округ, приходится 3% резюме или почти 8 400 человек. В свою очередь в Архангельской области от общего числа желающих переехать куда-либо на южные регионы приходится 11% резюме или более 300 соискателей.
В топ-10 самых заинтересованных в работе среди жителей Архангельской области на юге России вошли представители из сфер «Продажи» (менеджеры по работе с клиентами, работники из сферы розничной торговли, специалисты по управлению продажами и другие), «ИТ, телеком» (специалисты сервиса поддержки, инженеры, разработчики и программисты), «Производство» (технологи, инженеры легкой и автомобильной промышленности, мастера, операторы линий), «Строительство, недвижимость» (монтажники, маляры, бригадиры, строители и специалисты по продаже недвижимости). Также в топ-10 попали представители высшего менеджмента, транспортной сферы, медицины и фармацевтики, бухгалтерии, административного персонала, а также начинающие специалисты и соискатели без опыта работы. Меньше всего резюме с указанием готовности переезда на юг разместили представители сфер домашнего персонала, искусства, развлечений и масс-медиа, а также страхования.
Интересно, что в Архангельской области мужчины-соискатели чаще, чем женщины-соискательницы указывают, что хотели бы поехать на юг страны для поисков работы (69% против 31%). Что касается возрастного состава, то переезд в большинстве своем упоминают соискатели в возрасте от 25 до 34 лет – 41%, а также каждый третий ищущий работу в возрасте от 35 до 44 лет.
Примечательно и то, что чем выше рабочий стаж соискателей в Архангельской области, тем больше их желание переехать в регионы ЮФО ради работы. Так, соискатели с опытом работы от 15 лет в 26% резюме указывали возможность релокации, а соискатели с опытом работы от 1 до 3 лет лишь в 6% случаев. При этом переезжать на юг в поисках работы, как правило, готовы представители различных сфер, которые уже имеют высшее образование (70% соискателей), со средне-специальным образованием таких соискателей меньше – 19%.
Интересную тенденцию мы наблюдаем в ожидаемых зарплатах. Жители Архангельской области, готовые к переезду на юг, в своих резюме указывают среднюю ожидаемую зарплату около 53 000 рублей. Это выше средней предлагаемой зарплаты в ЮФО на 25%, а также больше на 30% средней ожидаемой зарплаты жителей Архангельской области, которые не хотят покидать город.
Потребности работодателей
В свою очередь работодатели по всей стране за весенние месяцы разместили более 570 000 вакансий с возможностью релокации в различные регионы страны. Из них на Петербург пришлось порядка 28 000, на Краснодарский край около 20 000. Жителям Архангельской области, желающим переехать на юг, сейчас проще всего найти работу в сферах «Продажи», «Строительство», «Рабочий персонал», «ИТ, телеком», «Туризм, гостиницы и рестораны» - именно здесь сосредоточено больше всего вакансий с возможностью релокации в ЮФО.
Диапазон средних предлагаемых зарплат от 50 000 до 80 000 рублей. В подавляющем числе вакансий работодатели юга России готовы компенсировать специалистам, не только затраты на релокацию, но и оплатить перемещение семьи и помочь с бытовыми вопросами.
Рейтинг вакансий для жителей Архангельской области, с возможностью переезда в регионы Южного Федерального округа:
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Вакансия
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Зарплата
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Локация
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от 70 000 руб. на руки
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Республика Крым
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от 35 000 до 50 000 руб. на руки
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Симферополь
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по результатам собеседования
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Республика Крым, г. Алушта
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от 19 210 руб. до вычета налогов
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Республика Крым
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от 20 000 руб. до вычета налогов
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Симферополь