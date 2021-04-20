Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жители Архангельской области смотрят в сторону юга. Вопросы профессиональной миграции

Аналитики hh.ru Северо-Запада узнали, сколько жителей СЗФО хотели бы переехать в регионы Южного федерального округа ради новой работы, какие профессии и сферы их интересуют и какую работу предлагают работодатели на юге страны.

Активность соискателей

С начала года более 285 000 жителей регионов СЗФО, которые искали работу и размещали резюме на hh.ru указали в информации о себе, что готовы или желают переехать в другие регионы России ради работы. На Архангельскую область приходится почти 27% таких соискателей. В других регионах СЗФО выше всего доля таких соискателей в Ненецком автономном округе (45%) и Республике Коми (35%). Меньше всего тех, кто хотел бы переехать в другой город ради работы среди жителей Ленобласти (только 19% жителей области отметили в своих резюме возможность переезда куда-либо).

Часто жители Северо-Запада страны упоминают в качестве вариантов релокации Москву и Московскую область, а также регионы внутри СЗФО. На долю тех, кто рассматривает возможность переезда ради сезонной или постоянной работы в Южный Федеральный округ, приходится 3% резюме или почти 8 400 человек. В свою очередь в Архангельской области от общего числа желающих переехать куда-либо на южные регионы приходится 11% резюме или более 300 соискателей.

В топ-10 самых заинтересованных в работе среди жителей Архангельской области на юге России вошли представители из сфер «Продажи» (менеджеры по работе с клиентами, работники из сферы розничной торговли, специалисты по управлению продажами и другие), «ИТ, телеком» (специалисты сервиса поддержки, инженеры, разработчики и программисты), «Производство» (технологи, инженеры легкой и автомобильной промышленности, мастера, операторы линий), «Строительство, недвижимость» (монтажники, маляры, бригадиры, строители и специалисты по продаже недвижимости).  Также в топ-10 попали представители высшего менеджмента, транспортной сферы, медицины и фармацевтики, бухгалтерии, административного персонала, а также начинающие специалисты и соискатели без опыта работы. Меньше всего резюме с указанием готовности переезда на юг разместили представители сфер домашнего персонала, искусства, развлечений и масс-медиа, а также страхования.

Интересно, что в Архангельской области мужчины-соискатели чаще, чем женщины-соискательницы указывают, что хотели бы поехать на юг страны для поисков работы (69% против 31%). Что касается возрастного состава, то переезд в большинстве своем упоминают соискатели в возрасте от 25 до 34 лет – 41%, а также каждый третий ищущий работу в возрасте от 35 до 44 лет.

Примечательно и то, что чем выше рабочий стаж соискателей в Архангельской области, тем больше их желание переехать в регионы ЮФО ради работы. Так, соискатели с опытом работы от 15 лет в 26% резюме указывали возможность релокации, а соискатели с опытом работы от 1 до 3 лет лишь в 6% случаев. При этом переезжать на юг в поисках работы, как правило, готовы представители различных сфер, которые уже имеют высшее образование (70% соискателей), со средне-специальным образованием таких соискателей меньше – 19%.

Интересную тенденцию мы наблюдаем в ожидаемых зарплатах. Жители Архангельской области, готовые к переезду на юг, в своих резюме указывают среднюю ожидаемую зарплату около 53 000 рублей. Это выше средней предлагаемой зарплаты в ЮФО на 25%, а также больше на 30% средней ожидаемой зарплаты жителей Архангельской области, которые не хотят покидать город.

 

Потребности работодателей

В свою очередь работодатели по всей стране за весенние месяцы разместили более 570 000 вакансий с возможностью релокации в различные регионы страны. Из них на Петербург пришлось порядка 28 000, на Краснодарский край около 20 000. Жителям Архангельской области, желающим переехать на юг, сейчас проще всего найти работу в сферах «Продажи», «Строительство», «Рабочий персонал», «ИТ, телеком», «Туризм, гостиницы и рестораны» - именно здесь сосредоточено больше всего вакансий с возможностью релокации в ЮФО.

Диапазон средних предлагаемых зарплат от 50 000 до 80 000 рублей. В подавляющем числе вакансий работодатели юга России готовы компенсировать специалистам, не только затраты на релокацию, но и оплатить перемещение семьи и помочь с бытовыми вопросами.

Рейтинг вакансий для жителей Архангельской области, с возможностью переезда в регионы Южного Федерального округа:

Вакансия

Зарплата

Локация

Мастер на производство

от 70 000 руб. на руки

Республика Крым

Фармацевт-провизор (с переездом в Крым)

от 35 000 до 50 000 руб. на руки

Симферополь

Врач-терапевт

по результатам собеседования

Республика Крым, г. Алушта

Врач-терапевт , г. Симферополь

от 19 210 руб. до вычета налогов

Республика Крым

Врач по лечебной физкультуре, г. Симферополь

от 20 000 руб. до вычета налогов

Симферополь

 

 

10 июнь 10:06 | : Экономика

Главные новости


Успеть в лифт, идущий вверх. Уроки праймериз
РВК-Архангельск не имеет отношения к причине апрельской аварии на тысячнике

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (115)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20