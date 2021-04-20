«РВК-Архангельск» убирает за собой после ремонтов сетей

В «РВК-Архангельск» продолжаются работы по благоустройству участков, где в осенне-зимний период производились разрытия в ходе ремонтно-восстановительных работ на сетях водопровода и канализации. Прежде всего, это касается восстановления зеленой зоны, асфальтового покрытия, брусчатки тротуаров и бордюрного камня.
На сегодняшний день закрыто 82 ордера из 148. Однако, как подчеркнул главный механик цеха ремонтно-технической службы «РВК-Архангельск» Александр Гагарин, работы уже проведены на большем количестве объектов, по которым пока не подписаны документы в администрациях округов.
Перед проведением земляных работ коммунальные службы получают в администрации округа ордер на проведение земляных работ. По их завершении подрядчик обязан вернуть территории первоначальный вид, в том числе заново положить асфальт, засыпать территорию щебнем и другое. Если на участке были зеленые насаждения, клумбы, то нужно восстановить и их, но с оговоркой: если те не находились в охранной зоне водопроводной или канализационной сети. Важно помнить, что охранная зона составляет порядка двух метров с каждой стороны от трубопровода и на ней запрещается самовольное возведение гаражей, построек, высаживание декоративных растений. При проведении работ на сетях коммунальщики вынуждены демонтировать мешающие им постройки и конструкции.
«Полное восстановление благоустройства возможно только в теплое время года, поэтому осенью, зимой и ранней весной участки после раскопов восстанавливают в «зимнем» варианте — место разрытия заполняется щебнем и огораживается. Интенсивные работы по приведению территорий в порядок мы смогли начать только в конце мая, это обусловлено теплой погодой и началом работы асфальтовых заводов. Для полного восстановления благоустройства на каждом участке необходимо выполнить устройство щебеночного основания, обрезать края асфальтового покрытия, заасфальтировать участок. Работы проводятся на проезжих частях, тротуарах, внутридомовых территориях, газонах, внутридомовых проездах. Газоны восстанавливаются растительным грунтом», - рассказал Александр Гагарин.
Для выполнения перечисленных работ на всех участках, где необходимо провести благоустройство, в ежедневном режиме работают бригады ремонтно-технической службы предприятия. Напомним, план работ по благоустройству территорий, с указанием адресов и сроков, согласован с администрациями округов и находится на контроле администрации города Архангельска.