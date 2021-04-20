Налетай! Распродаюся паркинги и кладовые в ЖК «Искра Park»

Все подробности о приобретении машиномест и сити-боксов новом жилом комплексе Группы «Аквилон» в центре Архангельска можно узнать по телефону 8(8182) 60-40-25*.
Жилые комплексы, возводимые холдингом Группа «Аквилон» предусматривают встроенные паркинги. При этом них обеспечен максимальный комфорт: при движении по маршруту «паркинг – лифт - квартира» не нужно будет выходить на улицу. Если сопоставить все дополнительные расходы, которые несет автовладелец при хранении машины на улице (расход топлива на прогрев, повышенный износ двигателя при «холодном пуске», значительные затраты времени на постоянную очистку от снега, возможность повреждения кузова от действия хулиганов и нежелание страховых компаний возмещать ущерб в адекватном размере), то приобретение гаража становится не просто инвестиционно-привлекательным делом, но и реально экономит средства. ЖК «Искра Park» располагает собственным подземным паркингом на 30 машиномест, стоимость начинается от 826 тыс. рублей.
Одной из основных проблем для современных новоселов остается нехватка места для удобного размещения всех вещей. Даже если новая квартира больше предыдущей, а ее планировка включает ниши и антресоли, свободного пространства со временем начинает не хватать. Кладовая дает возможность хранить все нужные крупногабаритные предметы, а на балконах и лоджиях можно устроить зону для отдыха. Покупка сити-бокса это реальная экономия: квадратные метры в кладовой значительно дешевле, чем в квартире. Кроме того, хранение лишних вещей в кладовой это освободит дом от грязи и убережет интерьер от возможных повреждений. В ЖК «Искра Park» спроектировано 34 кладовые. Стоимость начинается от 185 тыс. рублей.
Жилой комплекс «Искра Park» возводится Группой «Аквилон» в центре Архангельска на перекрестке пр. Троицкий и ул. Комсомольская в районе с развитой социальной и транспортной инфраструктурой.
В настоящее время строители выполняют кирпичную кладку стен 9-го этажа, заканчивают установку внутренних перегородок и монтаж оконных блоков на 7-м этаже. Начались работы по устройству кровли, внутренних инженерных сетей и штукатурке стен.
В двухсекционном доме спроектированы квартиры разнообразной панировки, от студий до евро-трехкомнатных. В каждой квартире есть балконы и лоджии с панорамным остеклением. Все квартиры сдаются с отделкой «White box», которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под ключ» в трех цветовых решениях «Sand», «Terra» и «Graphite».
Как и все новые проекты Группы «Аквилон» ЖК «Искра Park» строится в рамках нового стандарта качества Э4, основе которого: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Стены ЖК «Искра Park» толщиной 770 мм возводятся по технологии «Теплая керамика». Также применяется новая система утепления контура дома «Термо-S», позволяющая до 40% снизить потребление тепла. Увеличенная толщина межквартирных стен и перекрытий этажей в совокупности обеспечивает высокий уровень шумоизоляции в квартирах и надежную защиту от ударного и воздушного шума. Для остекления окон используются многокамерные стеклопакеты. Кроме того, как и во всех новых проектах система теплоснабжения имеет коллекторную разводку и поквартирный учет потребляемого тепла, что позволяет не только регулировать температуру в помещениях, но и существенно экономить на платежах.
В здании устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения: от ежедневного отслеживания расходов коммунальных ресурсов и оплаты счетов в режиме он-лайн до заказа на дом необходимой услуги.
На первом этаже размещаются помещения общественно-делового назначения, которые имеют отдельные выходы, на прилегающей к зданию территории со стороны ул. Комсомольской и пр. Троицкого - гостевые автомобильные стоянки.
Строительство жилого комплекса осуществляется в границах отведенного земельного участка и не затрагивает действующие рекреационные зоны - сквер и детскую площадку на ул. Комсомольская. Напомним, что по итогам встреч с неравнодушными жителями района Группа «Аквилон» провела открытый конкурс на разработку лучшей концепции данного общедоступного общественного пространства под девизом «Дизайн для лучшего будущего». Победивший проект будет реализован за счет средств застройщика.
*Сроки проведения акции с 04.06.2021 по 30.06.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке её получения можно узнать по тел. 8 (8182) 60-40-25. Предложение ограничено количеством сити-боксов и паркингов. Стоимость сити-бокса от 185 тыс. руб. рассчитана от площади 2.81 кв. м при 100% оплате и единовременной покупке в течение месяца сити-бокса и квартиры. Стоимость паркинга от 826 тыс. руб. рассчитана от площади 15 кв. м при 100% оплате и единовременной покупке паркинга и квартиры. Застройщик ООО СЗ "Элит Строй". Многоквартирный жилой дом по проспекту Троицкий 190, участки 29:22:040713:27 и 29:22:040713:31. Перевод: Искра Park (Искра Парк) - Искра Парк. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф