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«РВК-Архангельск» ежегодно проводит отбор 3000 проб питьевой и 500 природной воды

Параметры качества питьевой воды, которая поступает жителям Архангельска со станций водоподготовки ЦОСВ и ВОС пос. Силикатчиков, контролируются «РВК-Архангельск» в соответствии с программой, согласованной региональным управлением Роспотребнадзора.

«Согласно СанПиН на нас возложена обязанность по проведению производственного контроля качества питьевой воды, - рассказывает начальник управления охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности и ГОЧС «РВК-Архангельск» Дмитрий Лебедев. – Мы осуществляем производственный контроль качества питьевой воды перед поступлением ее в распределительную сеть на двух станциях подъема Центральных очистных сооружений водопровода. Причем делаем это по 12 показателям ежедневно и еще по 32 – ежемесячно. На постоянном контроле санитарно-химические, микробиологические, паразитологические, органические, бактериологические и вирусологические показатели».

Как рассказала ведущий инженер по охране окружающей среды «РВК-Архангельск» Наталья Шепурева, производственный контроль качества воды в распределительной сети осуществляется на водоразборных колонках и водонапорных станциях Архангельска. Это  152 точки контроля в различных округах города. «Всего в год нами проводится отбор порядка 3000 проб питьевой и 500 – природной воды, -  отметила Наталья Шепурева. – Горожане могут быть уверены – в нашей водопроводной воде все в норме».

Для обеззараживания воды на объектах водоподготовки «РВК-Архангельск» используются современные, наиболее эффективные и абсолютно безопасные для здоровья горожан реагенты. «Основной обеззараживающий компонент – гипохлорит натрия, – уточнила Шепурева, -  предприятие производит его на собственных электролизных установках из обычной поваренной соли».

Согласно нормам федерального законодательства, производственный контроль качества питьевой воды осуществляться аккредитованными на право выполнения исследований качества питьевой воды лабораториями и контролируется ТУ Роспотребнадзора.

«На проведение мероприятий по контролю качества питьевой воды наша компания ежегодно направляет порядка 13,5 млн рублей. Наши потребители должны получать гарантированно чистую воду – и это одна из главных задач предприятия», - резюмировал генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев.  

07 июнь 09:30 | : Экономика

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