Николай Боровиков, глава Северного округа: Водоснабжение Сульфата практически нормализовано

Об этом глава окружной администрации рассказал в ходе планерки с участием заместителя мэра Архангельска по городскому хозяйству.
В течении последней недели специалисты «РВК-Архангельск» в ручном режиме отстраивали работу систем водоснабжения Северного округа после запуска в эксплуатацию ВНС-91, подающей воду от Центральных очистных сооружений (ЦОСВ) на Сульфат через новый дюкер, построенный от Талажского шоссе через реку Кузнечиха до улицы Мусинского. Ранее потребители Северного округа были «запитаны» от ВНС, принадлежащей частным лицам.
Последние много лет – после банкротства Соломбальского ЦБК, который в предыдущие годы оказывал коммунальные услуги в округе - жители Сульфата жаловались на качество водопроводной воды.
Специалистами «РВК-Архангельск» было найдено техническое решение, позволившее обеспечивать жителей этого района Архангельска воду с центральных городских очистных сооружений.
«20 мая, когда ВНС-91 была запущена в работу, потребители в ряде домов ощущали слабый напор воды на верхних этажах. В «РВК-Архангельск» внимательно отрабатывали все заявки, идущие через кол-центр и диспетчерскую службу, а также через социальные сети. Это позволило нам выявить все проблемные дома – и отработать точечно по каждому», - пояснил директор по производству «РВК-Архангельск» Алексей Еремеев.
Напомним, что «ручной режим» настройки системы объясняется тем, что сети на Сульфате были выстроены так называемым «хозспособом», при этом не все особенности трубопроводов и запорной арматуры указаны на имеющихся в распоряжении «РВК-Архангельск» схемах. Это также пришлось восстанавливать по каждому участку коммуникаций.
«В большинстве случаев обстановка с водоснабжением округа уже нормализовалась, негатива у граждан больше нет. Тем более, что все ощутили разницу в том, какая вода была раньше, и какой чистой она стала теперь, - подчеркнул глава Северного округа Николай Боровиков. – Водоснабжение появилось везде. Совместно с «РВК-Архангельск» было выявлено несколько мест, где, предположительно, стоят обратные клапаны. Вчера эти клапаны демонтировали, отработаем этот вопрос с управляющими компаниями».