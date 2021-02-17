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В Архангельск возвращается идея строительства метанолового завода

Отметим, она не нова. Разговоры о создании подобного производства ходили еще в нулевых, и были раскритикованы частью общества, ратующей за экологическую безопасность региона. Но с тех пор и технологии ушли далеко вперед…

Предложение инвестировать немалые средства в организацию производства на территории Архангельской области высказал в рамках Петербургского инвестиционного форума известный азербайджанский предприниматель Низами Пиниев.

Инвестиционный проект предполагает строительство в Архангельске технологического производственного комплекса замкнутого цикла по выпуску метанола и его производных. Продукцию морским путем предполагается поставлять в страны Северной Европы и государства бассейна Средиземного моря. Бюджет проекта – 63 млрд рублей. Это собственные средства инвестора и привлеченные кредиты. Подобный проект инвестор реализовал в Баку, столице Азербайджанской Республики. 

Для воплощения нового проекта инвестор выбрал территорию Архангельской области с учетом ее выгодного географического положения – из порта Архангельск открывается выход в Мировой океан, обеспечена круглогодичная навигация, выбран свободный земельный участок. Кроме того, в регионе действуют уникальные преференции для резидентов Арктической зоны РФ.

Ожидается, что в первые 10 лет после ввода в эксплуатацию метанолового завода в региональный и местный бюджеты в виде налогов поступит свыше 15 млрд рублей. Плюс, естественно, новые рабочие места.

(на фото: вот какие они красивые, эти метаноловые заводы)

04 июнь 12:35 | : Экономика

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