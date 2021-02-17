Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские студенты мечтают заработать на обувь и одежду

Покупка одежды и обуви главная мотивация для подработки среди студентов, узнали аналитики Авито Работы. Этот вариант отметили 55% респондентов из СЗФО онлайн-опроса.

 

Еще одна популярная цель подработок - покупка цифровой техники (телефон, фотоаппарат и так далее). Ради этого работать готовы 45% опрошенных студентов. На оплату обучения откладывают 32%, а на путешествия - 32%. Еще студенты копят на покупку недвижимости (17%) или автомобиля (9%), а также на медицинские услуги (20%).

 

Чем меньше город, тем более практична финансовая мотивация студентов: так, в миллионниках самая большая доля тех, кто откладывает на путешествия (29%), а в городах с населением меньше 100 тысяч человек самый большой процент тех, кто зарабатывает себе на образование (28%).

 

На вопрос, “С какой целью вы подрабатываете” некоторые отвечали также “Потому что могу, деньги не бывают лишними и совершенно не обязаны быть распланированы на что-то”, “Чтобы сепарироваться от родителей”, “Чтобы обеспечивать себя самому”.

 

Есть и более оригинальные статьи расходов, например, раскрутка собственных аккаунтов в соцсетях, оплата тренировок, домашние питомцы, комиксы и винил. У некоторых из опрошенных студентов уже есть дети, и работают они в первую очередь чтобы их обеспечивать.  

04 июнь 09:26 | : Экономика

Главные новости


И сказал Цыбульский. Атмосферное губернаторское Послание
Солдат «Бессмертного полка» гнал немчуру до Берлина. Записки модератора из Котласа

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2021 (51)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20