Архангельские студенты мечтают заработать на обувь и одежду

Покупка одежды и обуви ─ главная мотивация для подработки среди студентов, узнали аналитики Авито Работы. Этот вариант отметили 55% респондентов из СЗФО онлайн-опроса.
Еще одна популярная цель подработок - покупка цифровой техники (телефон, фотоаппарат и так далее). Ради этого работать готовы 45% опрошенных студентов. На оплату обучения откладывают 32%, а на путешествия - 32%. Еще студенты копят на покупку недвижимости (17%) или автомобиля (9%), а также на медицинские услуги (20%).
Чем меньше город, тем более практична финансовая мотивация студентов: так, в миллионниках самая большая доля тех, кто откладывает на путешествия (29%), а в городах с населением меньше 100 тысяч человек самый большой процент тех, кто зарабатывает себе на образование (28%).
На вопрос, “С какой целью вы подрабатываете” некоторые отвечали также “Потому что могу, деньги не бывают лишними и совершенно не обязаны быть распланированы на что-то”, “Чтобы сепарироваться от родителей”, “Чтобы обеспечивать себя самому”.
Есть и более оригинальные статьи расходов, например, раскрутка собственных аккаунтов в соцсетях, оплата тренировок, домашние питомцы, комиксы и винил. У некоторых из опрошенных студентов уже есть дети, и работают они в первую очередь чтобы их обеспечивать.