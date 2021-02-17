От суперинтенданта до риэлтора. Лучшие вакансии в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:
Суперинтендант - https://bit.ly/2SGuxIc (от 150 000 до 300 000 руб. до вычета НДФЛ)
Директор филиала - https://bit.ly/34y2NIn (от 150 000 руб. на руки)
Начальник отдела контроля качества - https://bit.ly/2RaF5is (от 150 000 руб. на руки)
Геодезист - https://bit.ly/3yR1G4I (от 120 000 руб. на руки)
Риэлтор - https://bit.ly/3yNyKKK (от 100 000 до 250 000 руб. до вычета НДФЛ)