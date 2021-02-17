Детский кэшбэк в Архангельской области – спешите попользоваться

Программа компенсации путевок в детские лагеря, которую анонсировал Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, стартовала 25 мая. Размер возмещения может достигать 50% от стоимости.
Как сообщил (https://tass.ru/ekonomika/11453961) заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, алгоритм возмещения расходов уже работает для тех, кто уже приобрел путевки до запуска детского туристического кэшбэка – до 25 мая. Программа возврата средств продлится для удобства граждан до конца октября.
В частности, с помощью портала «Госуслуги» с 15 июня можно вернуть средства на путевки, приобретенные до 25 мая 2021 года. При этом максимальный размер возмещения может составить до 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Познакомиться со списком лагерей, участвующих в программе, можно на портале мирпутешествий.рф в отдельном разделе – «Детские лагеря».
С вопросами о компенсации стоимости путевок в детские лагеря России можно обратиться на горячую линию по телефону: +7 800 200 34 11.