Поработал - прибери за собой. РВК-Архангельск благоустраивает территории после ремонтов сетей

«РВК-Архангельск» с начала мая планомерно реализует мероприятия по восстановлению благоустройства городских территорий. В настоящее время работы на большинстве объектов идут полным ходом. Это касается участков, где были выполнены ремонтно-восстановительные работы в осенне-зимний период 2020-2021 гг.
«Начиная с октября, нами было открыто 148 ордеров на производство земляных работ для устранения повреждений на сетях. В настоящее время выполнено уже 70% объема задач по тем ордерам, закрыть которые мы должны до 15 июня. Так, на конец прошлой недели для асфальтирования нами подготовлено 56 участков, а за минувшую субботу наши бригады заасфальтировали 8 участков в районе ул. Воскресенская, 92; пр. Троицкий, 5; пр. Новгородский, 158; ул. Партизанская, 64; пр. Ломоносова, 83; ул. Малиновского, 2. Также восстановлены участки дорожного полотна на пересечении пр. Новгородский - ул. Свободы и пр. Ломоносова - ул. Гагарина. Сегодня работы ведутся на 12 объектах – это асфальтирование и подготовка к нему, восстановление брусчатки», - рассказал главный механик цеха ремонтно-технической службы «РВК-Архангельск» Александр Гагарин.
Главный механик также отметил, что погодные условия Поморья не позволяют восстанавливать благоустройство сразу после завершения ремонтов в холодное время года: «Поэтому мы вынуждены ждать наступления тепла и открытия асфальтовых заводов. И только после этого приступаем к восстановлению дорожного полотна, бордюров, а также грунта и газонов».
С момента старта мероприятий по благоустройству, на 93 объектах работы уже выполнены, из них подписано и закрыто городскими округами 56 ордеров. В настоящее время комиссии от муниципалитета проверяют полноту и качество благоустройства на ряде объектов в разных округах Архангельска.
«Все работы проводятся по графикам, согласованным с администрациями округов, - уточнил директор по производству «РВК-Архангельск» Алексей Еремеев. – Что касается очередности, то сначала асфальтируются участки рядом с социально-значимыми объектами и места с наибольшей проходимостью людей и транспорта. Поэтому если в вашем дворе РВК-Архангельск проводил ремонт, а благоустройство еще не восстановлено - не волнуйтесь, у нас на контроле все адреса и мы обязательно наведем порядок».