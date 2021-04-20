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Где в Архангельской области можно подработать

Аналитики hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, составили подборку актуальных вакансий от для подработки в выходные и праздничные дни. 

По данным hh.ru, с начала года в России открыто около 34 000 вакансий, которые предполагают работу именно по выходным. Большинство предложений (42%) относятся к сфере торговли, также часто встречаются варианты для административного персонала и представителей транспортной сферы. Две трети вакансий подходят для соискателей без опыта работы. 

Заработная плата в вакансиях выходного дня, как правило, зависит от количества отработанных часов, при этом многие компании готовы предложить ежедневные или еженедельные выплаты. Среднее предложение по зарплате на выходных в Архангельской области от 20 000 рублей.  Кроме того, согласно одному из последних опросов hh.ru, подработка есть у 12% россиян, еще 79% хотели бы ею обзавестись.

«Кто-то в субботу и воскресенье предпочитает отдыхать, а кто-то не прочь посвятить эти дни дополнительному заработку. Сегодня в Архангельской области открыто больше 100 вакансий, которые предполагают работу именно по выходным. Большинство предложений относятся к сфере административного персонала, транспорта, продаж, рабочего, домашнего персонала и авто. Однако в наш топ попали и варианты для других специалистов, например, для поваров и фотографов», - говорит руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу Мария Бузунова.

Топ актуальных вакансий для работы в выходные дни в Архангельской области:

Вакансия

Предлагаемая зарплата

Ссылка

Водитель-курьер выходного дня/вечерний

 

от 30 000 до 35 000 руб. до вычета налогов

 https://spb.hh.ru/vacancy/40563364

Повар

 

Зарплата по итогам собеседования

https://spb.hh.ru/vacancy/44909889

Мобильный продавец

 

от 22 000 до 26 000 руб. до вычета налогов

https://spb.hh.ru/vacancy/42945548

Фотограф

 

Зарплата по итогам собеседования

https://spb.hh.ru/vacancy/44819927

Официант

 

от 20 000 до 40 000 руб. на руки

https://spb.hh.ru/vacancy/44874852

Курьер по доставке документов

 

до 80 000 руб. на руки

https://spb.hh.ru/vacancy/44622455

Охранник

 

от 20 000 до 25 000 руб. на руки

https://spb.hh.ru/vacancy/44855076

Специалист call-центра выходного дня (удалённо)

от 23 000 до 45 000 руб. до вычета налогов

https://spb.hh.ru/vacancy/44754745

 

29 май 08:10 | : Экономика

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