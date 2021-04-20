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РВК-Архангельск поблагодарили за помощь в ликвидации сложного пожара

Генеральному директору «РВК-Архангельск» Андрею Поташеву вручили благодарность начальника главного управления МЧС по Архангельской области. Главный спасатель региона выразил признательность сотрудникам автотранспортного цеха предприятия, оказавшим помощь в ликвидации чрезвычайной ситуации.

10 апреля случился сложный пожар в Соломбальском округе. Как отметил полковник Павел Захаров, заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Архангельской области, конструкция крыши здания предприятия общепита была настолько сложной, что рисковать людьми для ее разбора и последующего тушения пожара было невозможно. Тогда было принято решение попросить технику у РВК-Архангельск – в МЧС точно знали, что здесь помогут. Автокран предприятия оперативно прибыл на место. С его помощью пожарные смогли разобрать крышу и справиться с огнем.

«За профессионализм, добросовестное исполнение служебных обязанностей, достигнутые высокие результаты в служебной деятельности и в честь Дня пожарной службы Российской Федерации», - указано в тексте благодарности в адрес руководителя РВК-Архангельск Андрея Поташева, начальника транспортного цеха Александра Неумоина и машиниста автокрана Николая Исакова.

28 май 12:14 | : Экономика / Происшествия

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