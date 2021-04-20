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Депутат Госдумы: Малой авиации в Архангельской области приходит конец

Ирина Чиркова выразила свое удивление (мягко говоря) инициативе премьер-министра страны Михаила Мишустина по закрытию аэродромов для малой авиации, что, по сути, напоминает провалившуюся оптимизацию регионального здравоохранения:

- Опубликованное Распоряжение председателя Правительства Мишустина от 24.05 наделало много шума. В нем говорится, что закрываются несколько десятков аэродромов для обслуживания воздушных судов. География обширна - от Якутии и Хабаровского края до Смоленщины, однако именно наших оказалось больше всего в списке: 19 населённых пунктов по Архангельской области и 16 в Ненецком округе.

Северяне ужаснулись: как можно остаться без авиасообщения?! Представители Минтрансов регионов бросились успокаивать, что по сути ничего не изменится, поскольку фактическое решение, принятое субъектовыми управлениями гражданской авиации ещё 4 года назад, было облечено в правовой акт Правительства - в соответствии с Воздушным кодексом РФ. Четыре года назад маленькие аэродромы были выведены из Госреестра и юридически стали взлетно-посадочными полосами - для того, чтобы иметь возможность не исполнять жесткие требования, предъявляемые к аэродромам. Последних в Архангельской области остаётся только два (Талаги и Васьково), в Ненецком округе - три (Нарьян-Мар, Амдерма и Варандей).

А маленькие аэропорты в статусе «взлёток» продолжают и продолжат свою работу, так что на авиарейсах это не должно сказаться. Но кто даст гарантию?!

Читая нашумевший документ, становится понятно, что ждать развития малой авиации не приходится. Как и ждать обустройства маленьких аэровокзалов, модернизации их систем обслуживания грузов и пассажиров, обновления инфраструктуры... ведь официально это будут всего лишь «полосы»! А ведь для многих отдалённых посёлков - это единственный способ связи с большой землей. За разъяснениями по дальнейшей судьбе этих жизненно-важных объектов обязательно направлю запрос в Минтранс РФ.

(на фото: аэропорт в Лопшеньге, который вдруг перестал быть аэропортом...)

28 май 06:59 | : Экономика / Скандалы

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