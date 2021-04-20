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Глава Архангельска проинспектировал "Горсвет" и остался доволен

В ходе рабочей поездки глава Архангельска Дмитрий Морев посетил производственную базу и диспетчерскую МУП «Горсвет», а также побывал на объектах модернизации линий освещения в центральной части города и в Соломбале.

Зона ответственности предприятия «Горсвет» - обслуживание линий наружного освещения, светофорных объектов и дорожных знаков. Коллектив из 83 сотрудников остается стабильным - многие специалисты работают более 10 лет.

- Своими силами нам удалось разработать собственный комплекс удаленного управления системой освещения всего города. Он был введен в эксплуатацию в прошлом году. Начали с модернизации всех трехсот шкафов управления: перевели их на цифровые приборы учета, оснастили мобильной связью и разработали собственное программное обеспечение. Всей системой освещения мы управляем с компьютера в диспетчерской службе. Это позволяет нам видеть, где произошел сбой в работе, оперативно направить аварийную бригаду. Кроме того, мы смогли перейти на другую ценовую категорию потребления электроэнергии и теперь экономим бюджету порядка 4 млн. рублей в год. Средства направляются на строительство новых линий освещения и модернизацию устаревших, - рассказал директор МУП «Горсвет» Александр Гурьев.

Уже реализован большой проект модернизации линии освещения по ул. Логинова, которая отслужила 51 год. Без затрат из бюджета, за счет собственных средств предприятия, в прошлом году здесь были заменены 2 км линий. На данном участке применены самые эффективные технологии светотехники: бетонный фундамент, металлические оцинкованные опоры, самонесущий изолированный провод и светодиодные светильники. Запас прочности – более 15 лет без ремонта.

Следующим объектом модернизации станет пр. Никольский. Линия освещения здесь построена в 1973 году, а при расширении проезжей части бортовой камень был смещен впритык к опорам освещения, что создает опасность при ДТП. Уже через две недели «Горсвет» планирует приступить к строительству новой линии – на противоположной стороне дороги. В этом году современные опоры и светильники установят от ул. Валявкина до ул. Краснофлотской. В следующем году – после прокладки дренажной системы для благоустройства сквера у КЦ «Соломбала-Арт» - от ул. Краснофлотской до ул. Кедрова. За реализацией проекта будет следить не только администрация города, но и городская Дума – депутат Вячеслав Широкий принял участие в рабочей поездке вместе с Дмитрием Моревым.

- Перед нами стоят большие задачи. Необходимо увеличить объем строительства новых линий освещения на окраинах, где исторически уличных фонарей не было вовсе либо они утрачены. Только в этом году мы планируем построить 4-5 км таких линий. Продолжить переход на люминесцентные светильники: 30% ламп уже заменены, и нужно идти вперед. Это позволит повысить уровень освещенности улиц, сократит затраты на электричество и обслуживание. Актуальна замена дорожных знаков и модернизация светофорных объектов. Сегодня я убедился, что с этими задачами предприятие способно справиться. Есть необходимый штат, техника, опыт и грамотное управление. Будем стремиться увеличить финансирование «Горсвета», чтобы возможности для развития были еще больше, - подвел итог рабочей поездки Дмитрий Морев.

27 май 15:11 | : Экономика

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