РВК-Архангельск до конца мая стабилизирует водоснабжение в Северном округе

Во второй половине мая качество водоснабжения жителей Северного округа значительно улучшилось. Это подтвердил проведённый специалистами «РВК-Архангельск» мониторинг, а также опрос жителей округа. Плановая и многодневная работа проектировщиков, инженеров, технических специалистов и ремонтных бригад, которая велась в течение 2020-2021 гг, дала необходимый результат.
«Мы запустили подачу ресурса с Центральных очистных сооружений водоснабжения Архангельска в Северный округ 20 мая. В настоящее время наши специалисты занимаются регулированием и наладкой оборудования в «ручном» режиме. Сейчас в округе осталось несколько домов, где пока недостаточный напор. Возникшую проблему мы обязательно решим, это лишь вопрос времени», – рассказал директор по производству «РВК-Архангельск» Алексей Еремеев.
В настоящее время специалисты отлаживают систему подачи воды и стабилизируют ее напор на верхних этажах многоквартирных домов. На решение этой задачи сейчас направлены усилия технических служб предприятия.
«На ВНС 91, которая обеспечивает водой жителей Северного округа, установлены насосные агрегаты, оборудованные частотными преобразователями, и они регулируют работу насосов по «выходному давлению». То есть сейчас, когда все краны в домах закрыты – объем воды и давления снижается, а насос качает то количество воды, которое в этот момент необходимо для обеспечения горожан водой. В то же время, при разборе воды в «часы пик» её подача автоматически увеличивается», – подчеркнул директор по производству.
Отметим, что в период проведения работ по наладке режима возможны кратковременные перебои в подаче водоснабжения. В таких случаях просим горожан обращаться в диспетчерскую службу предприятия по телефону 61-00-00. Эта информация необходима для оперативного регулирования оборудования.
Руководство компании просит жителей Северного округа с пониманием отнестись к процессу проведения работ, который направлен на установление стабильного и качественного водоснабжения потребителей.