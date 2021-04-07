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Готовьте ваши денежки. Выпускной-2021 влетит родителям почти в 30 тысяч

Наряд 11-классника более чем в 1,5 раза дороже наряда 9-классника, а расходы на праздник в 11 классах выше почти в 2 раза. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob посчитал, во сколько россиянам обходятся школьные выпускные балы детей. В опросе приняли участие 3000 родителей выпускников 9 и 11 классов.

Наряд на праздник по поводу окончания 9 класса родителям юношей обходится в среднем в 9500 руб. На наряды дочерей россияне потратят в среднем 10400 руб. 26% родителей мальчиков и 20% родителей девочек говорят о том, что не будут покупать специальный наряд. На организацию выпускного вечера в 9 классах собирают в среднем 6600 руб.

Выпуск из 11 класса — мероприятие гораздо более затратное. Наряд юноши обойдется родителям в среднем в 16000 руб., наряд девушки — в 16500 руб. Не будут покупать специальный выпускной наряд для сына 18% родителей, для дочери — 13%. Денежные сборы на выпускной вечер у родителей 11-классников составляют в среднем 11500 руб.

Самые дорогие выпускные — в Москве: здесь на праздник, посвященный завершению 9 класса, собирают в среднем 9500 руб., на выпускной из 11 класса — 16300 руб. В Санкт-Петербурге расходы составляют 7500 и 13000 руб. соответственно. На наряды москвичи, чьи дети заканчивают 9 классов, тратят в среднем 10800 руб. на сына и 12000 руб. на дочь, петербуржцы — 9800 и 11000 руб. соответственно. Наряды 11-классников еще дороже: в Москве одеть сына стоит в среднем 17500 руб., дочь — 18000 руб., в Санкт-Петербурге — 16500 и 17200 руб. соответственно.

По сравнению с 2019 годом средняя стоимость наряда 9-классника выросла на 13%, 9-классницы — на 18%. Средняя цена выпускных нарядов юношей и девушек, заканчивающих 11 класс, выросла на 3%. На выпускной из 9 класса собирают в среднем на 11% больше, чем два года назад. Расходы на выпускной из 11 класса практически не изменились.

25 май 09:40 | : Экономика

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