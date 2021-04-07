ЖК «WEKING» Группы «Аквилон» вышел в финал премии Urban Awards 2021

Жилой комплекс, возводимый компанией в Северодвинске, стал финалистом престижного конкурса в номинации «Лучший строящийся региональный ЖК комфорт-класса Северо-Западного федерального округа».
В этом году премия в области нового строительства и территориального развития Urban Awards проводится в тринадцатый раз. Она выявляет самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры, развития городской среды в целом. Одной из ключевых задач премии является развитие и совершенствование стандартов качественного девелопмента в России, а также помощь покупателям в выборе жилья. В этом году в конкурсе принимают участие более 2,5 жилых комплексов из 40 регионов страны. Их оценивают более 300 квалифицированных независимых экспертов. Победители будут определены 24 июня.
Жилой комплекс «WEKING» Группы «Аквилон» номинирован на премию как Лучший строящийся региональный ЖК комфорт-класса Северо-Западного федерального округа. Он строится в Северодвинске, на улице Серго Орджоникидзе, в районе с развитой инфраструктурой и высокой транспортной доступностью.
В нескольких минутах ходьбы от нового комплекса располагаются детсады №67 «Медвежонок» №69 «Дюймовочка», школы №6, №21, №22, филиал САФУ им. М.В. Ломоносова, техникум судостроения и машиностроения. Рядом находится городская детская клиническая больница, детская поликлиника №5, стоматологический центр «НОВОдент», многопрофильный медицинский центр «Доктор Плюс». В шаговой доступности расположены Северодвинский драматический театр, музеи, фитнесс-центры, магазины, аптеки, банки, салоны красоты, кафе и рестораны.
В настоящее время на стройплощадке завершены работы по бетонированию ростверка, завершается монтаж перекрытия цоколя. Строители выполняют кирпичную кладку стен 1-го и 2-го этажей.
Концепция нового дома выражается в его названии. «We» – местоимение, переводящееся с английского языка как «Мы», отражает сообщество людей, объединённых одной целью – созданием комфортного и безопасного пространства для жителей. Слово «King» - «Король», говорит о статусном подходе к работе над новым домом, включающем в себя уникальный архитектурный проект, высокое качество используемых материалов, выгодное расположение и особый уровень комфорта. Впервые в Северодвинске Группа «Аквилон» предусмотрела строительство подземного паркинга, где помимо машиномест также разместятся помещения кладовых.
Жилой комплекс класса «комфорт+» строится в рамках нового стандарта качества холдинга Группа «Аквилон» Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Стены толщиной 770 мм возводятся по технологии «Теплая керамика». Также применяется новая система утепления контура дома «Термо-S», позволяющая до 40% снизить потребление тепла. Увеличенная толщина межквартирных стен и перекрытий этажей в совокупности обеспечивает высокий уровень шумоизоляции в квартирах и надежную защиту от ударного и воздушного шума. Для остекления окон используются многокамерные стеклопакеты с функцией «защита от детей».
Квартиры спроектированы с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры», которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан. Высота потолков чистовой отделке 2,7 м, в каждой квартире есть балконы и лоджии с панорамным остеклением, которые оборудуются освещением и розетками. Верхний этаж спроектирован по концепции «Top flat»: высота потолков – 3 м, оконные блоки увеличены по высоте. Входные двери - металлические, толщиной 60 мм, с тепло- и звукоизоляцией, внутренней отделкой полотна и системой взломостойких замков. Все квартиры сдаются с отделкой «White box», которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под ключ» в трех цветовых решениях «Sand», «Terra» и «Graphite».
Автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная разводка системы отопления с поквартирным учетом тепла, современные радиаторы уменьшенной высоты со встроенные терморегуляторами обеспечивают комфортные условия в квартирах. В здании предусмотрена современная система вентиляции с климатическими клапанами в стенах, которые способствуют поглощению шума, а при закрытом окне в квартиру поступает свежий воздух. Доступ на каждый этаж гарантируют малошумные современные лифты, оснащенные высокочастотными датчиками, обеспечивающие плавность хода, и 75% экономию электроэнергии.
Устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения. Она включает приборы учета с автоматической передачей данных, датчики дыма, протечек воды и открытия входной двери. Система позволяет отслеживать расходы коммунальных ресурсов и оплачивать счета в режиме он-лайн. Кроме того, каждая квартира оборудуется IР-домофонией с интерактивным многофункциональным экраном и возможностью вывода на него или на экран мобильного телефона изображений с различных камер видеонаблюдения.
В жилом комплексе предусмотрены большие холлы со светопрозрачными входными группами и дизайнерской отделкой, колясочные и помещение для консьержа. В местах общего пользования монтируются датчики движения для включения света, которые позволяют сэкономить 70-80% электрической энергии, затрачиваемой на освещение. В подземном этаже размещается паркинг и кладовые. Создаются условия для безбарьерного доступа в парадные и кабины лифтов. Кроме того, на первом этаже разместится полностью оборудованный Детский клуб, а также отдельное помещение для занятий фитнесом, которые будут переданы в собственность жителей.
Необходимо подчеркнуть, что застройщик соблюдает действующие нормативы по высотности будущего дома и по инсоляции (т.е. естественному освещению). При этом само здание займет только треть участка – остальная территория отводится под комплексное благоустройство и останется общедоступной. На ней разместятся разновозрастная детская площадкам с сертифицированным антитравматическим покрытием, зона streetworkout с уличными тренажерами, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, безбарьерные прогулочные дорожки. Во дворе дома и на территории помещений общественно-делового назначения будет работать бесплатное для жильцов скоростное Wi-Fi соединение. Расположенные в зоне отдыха скамейки планируется оснастить USB-разъемами для зарядки гаджетов. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Будет выполнено ее комплексное озеленение.