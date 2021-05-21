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РВК-Архангельск: в дома жителей Северного округа идёт чистая вода

20 мая «РВК-Архангельск» начал подачу холодной воды с Центральных очистных сооружений водоснабжения в Северный округ. Это стало возможно после модернизации водонасосного оборудования, которую предприятие проводит во всех округах областного центра, и в 2021 году основное внимание было уделено Северному округу.

«В настоящее время специалисты компании проводят регулировку и настройку основных параметров водоснабжения непосредственно на сетях. В «ручном» режиме осуществляется контроль подачи воды в многоквартирные дома Северного округа», – отметил директор по производству  «РВК-Архангельск» Алексей Еремеев.

В ближайшие дни пусконаладочные работы и проверка оборудования будут продолжены. Ориентировочно технологический процесс и выход на рабочий режим запланирован на вечер понедельника, 24 мая. 

При проведении технических работ возможно кратковременное ограничение подачи водоснабжения. В этих случаях жителей округа просим звонить в диспетчерскую службу предприятия по телефону 61-00-00 и сообщать адреса. Это необходимо для оперативного регулирования оборудования.

Руководство «РВК-Архангельск» просит жителей Северного округа с пониманием отнестись к процессу проведения работ, которые направлены на установление стабильного и качественного водоснабжения потребителей.

21 май 16:07 | : Экономика

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