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Группа «Аквилон» предлагает квартиры в «умных» домах по адекватным ценам

В мае стоимость квартир в жилых комплексах Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске, оборудованных системой inHome, начинается с 2 млн рублей*.

Система inHome, которая устанавливается в новых проектах Группы «Аквилон» предлагает широкий функционал по взаимодействию с УК и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения: от ежедневного отслеживания расходов коммунальных ресурсов и оплаты счетов он-лайн до заказа на дом необходимой услуги.

В квартирах устанавливаются «умные» счетчики, датчики защиты от пожара и протечек, предусмотрена возможность легкой настройки сигнализации и тревожной кнопки. Здания оборудованы IP-домофонией с интерактивным многофункциональным экраном в каждой квартире и возможностью вывода на него или на экран мобильного приложения изображений с различных камер видеонаблюдения.

Также в мае Группа «Аквилон» совместно со стратегическим партнером - ПАО «Сбербанк» делают одно из самых выгодных предложений - ипотека по ставке от 2,55% на квартиры в новостройках**. Предложение доступно для всех жилых комплексов Группы «Аквилон» Архангельска и Северодвинска. Ставка действует на весь период кредита. Напоминаем, что программа «Ипотека с господдержкой 2020» действует до 1 июля. По данной программе аккредитованы все объекты Группы «Аквилон».

Сейчас Группа «Аквилон» возводит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью 280 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» для перспективного строительства в двух городах составляет 23 га. В стадии проектирования находится более 250 тыс. кв. м нового жилья. В планах – еще более 350 тыс. кв. м. Реализация новых проектов позволит существенно показатели по возведению нового жилья в Архангельской области.

 

*Сроки действия акции с 26.04.2021 года по 31.05.2021 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, размере скидки, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 60-40-25. Предложение  ограничено количеством квартир. Стоимость в размере от 2 млн.руб рассчитана исходя из площади квартиры 22,64кв.м. при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «Парус-М». Многоквартирный жилой комплекс по ул. Валявкина в Соломбальском округе города Архангельска.  Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:100.  Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

 **Сроки действия акции с 01.05.2021 года по 31.05.2021 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08 и (8184) 52-00-00. Застройщики: ООО СЗ «Парус-М».  Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:100 по адресу ул. Валявкина в Соломбальском округе города Архангельска; ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81 по адресу: Архангельская область, ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф

C 15.04.2021 по 01.07.2021 г. вкл. в рамках программы «Господдержка 2020» можно приобрести строящееся жилье (инвестирование) у застройщиков-партнеров Банка (с информацией о таких застройщиках можно ознакомиться на сайте: https://наш.дом.рф) по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье по ДКП по программе субсидирования по ставке 2,55% годовых на весь срок кредитования при условии проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а так же оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. В случае отказа заемщика от страхования жизни или здоровья заемщика на второй и/или последующий год срока действия кредита процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. В случае отказа заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых. Срок кредита от 144 до 240 месяцев. Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения (для физических лиц, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и занятость – 30%). Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 млн. руб. при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн. руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Электронная регистрация права собственности» представляет собой передачу документов на государственную регистрацию в уполномоченные органы в электронном виде. Услугу оказывает ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1). Услуга является платной. Подробнее на сайте:www.domclick.ru. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 Сроки действия акции с 01.05.2021 года по 31.05.2021 года. 

21 май 11:04 | : Экономика

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