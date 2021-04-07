Яндекс в помощь. Найти контейнеры для раздельного сбора мусора стало намного проще

ЦУР Архангельской области совместно с региональным оператором по обращению с ТКО в Архангельской области ООО «ЭкоИнтегратор» для удобства жителей Архангельска разместил на сервисе Яндекс.Карты адреса, по которым установлены контейнер для раздельного накопления отходов.
В марте региональный оператор установил более 100 контейнеров для сбора пластика, бумаги, алюминия и стекла. Все отходы поступают на досортировку на Архангельский мусоросортировочный комплекс, который введен в эксплуатация в мае этого года. На предприятии собранные «сухие» отходы разделяют на 8 полезных фракций – стекло, белое и темное, ПЭТ-тару, полипропилен, жесть, алюминий, бумагу и картон. Отдельно операторы отбирают пробки от пластиковых бутылок. В перспективе количество сортируемых фракций планируют увеличить до 25.
Больше станет и контейнеров для раздельного накопления «сухих» отходов. Этим летом синие баки появятся в Новодвинске, Северодвинске, и дополнительно в Архангельске. Всего региональный оператор «ЭкоИнтегратор» планирует установить 2000 контейнеров для раздельного накопления отходов. Новые адреса будут добавляться на Яндекс-Карту. Удобная навигация позволит найти ближайший к вашему дому контейнер для РСО.
Посмотреть:https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6501656d2d3effddbc90acfce1f5f7c660b5746b36462c112094ab1fe04703cf&source=constructorLink