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Почти 30 миллионов коту под хвост, или Кто уделал Аллею Героев в Катунино

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области с просьбой повторно отремонтировать Аллею Героев в поселке Катунино Приморского района. Ранее общественники выявили провал асфальтобетонного покрытия около одного из канализационных колодцев. По мнению экспертов ОНФ, такие провалы со временем будут появляться и у других колодцев, поскольку проблема герметичности и надежности системы канализации поселка до выполнения ее благоустройства решена не была. 

В прошлом году при благоустройстве территории подрядчик выполнил капитальный ремонт поселковой канализации длиной 444 м методом «инситуформ», что, по мнению экспертов Народного фронта, было ошибочным проектным решением. Применяться указанный метод может только при высокой плотности застройки в районе ремонта сетей или высокой пропускной способности автомагистрали, под которой располагаются такие сети. Кроме того, выбранный способ отличается высокой стоимостью – более 26 тыс. руб. за один метр отремонтированной трубы.

Активисты ОНФ предупреждали чиновников о негативных последствиях проведения ремонта канализационных сетей и предложили муниципалитету выполнить новую систему канализации. Так она могла бы функционировать исправно длительное время.

«К сожалению, на экспертное мнение общественников не обратили должного внимания, в результате была сделана герметизация сети вместо устройства новой. Теперь, если чиновники не хотят провалов на всей Аллее Героев и нарушения работы поселковой канализации, придется заново все раскопать и выполнить необходимые ремонтные работы, – сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров. – Сложившаяся ситуация требует капитального ремонта сетей канализации и замены колодцев с устройством фундаментов под новые. Приходится говорить о том, что огромные средства на благоустройство общественной территории израсходованы неэффективно и нужно снова их где-то находить».

Напомним, в апреле 2020 г. подрядная организация приступила к работам по благоустройству общественной территории «Аллея Героев», стоимость контракта составляла почти 29 млн руб. Детальный анализ проектной документации позволил экспертам ОНФ выявить замечания, указывающие на нерациональное использование бюджетных средств.

 

19 май 13:55 | : Экономика / Скандалы

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