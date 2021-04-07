Почти 30 миллионов коту под хвост, или Кто уделал Аллею Героев в Катунино

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области с просьбой повторно отремонтировать Аллею Героев в поселке Катунино Приморского района. Ранее общественники выявили провал асфальтобетонного покрытия около одного из канализационных колодцев. По мнению экспертов ОНФ, такие провалы со временем будут появляться и у других колодцев, поскольку проблема герметичности и надежности системы канализации поселка до выполнения ее благоустройства решена не была.
В прошлом году при благоустройстве территории подрядчик выполнил капитальный ремонт поселковой канализации длиной 444 м методом «инситуформ», что, по мнению экспертов Народного фронта, было ошибочным проектным решением. Применяться указанный метод может только при высокой плотности застройки в районе ремонта сетей или высокой пропускной способности автомагистрали, под которой располагаются такие сети. Кроме того, выбранный способ отличается высокой стоимостью – более 26 тыс. руб. за один метр отремонтированной трубы.
Активисты ОНФ предупреждали чиновников о негативных последствиях проведения ремонта канализационных сетей и предложили муниципалитету выполнить новую систему канализации. Так она могла бы функционировать исправно длительное время.
«К сожалению, на экспертное мнение общественников не обратили должного внимания, в результате была сделана герметизация сети вместо устройства новой. Теперь, если чиновники не хотят провалов на всей Аллее Героев и нарушения работы поселковой канализации, придется заново все раскопать и выполнить необходимые ремонтные работы, – сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров. – Сложившаяся ситуация требует капитального ремонта сетей канализации и замены колодцев с устройством фундаментов под новые. Приходится говорить о том, что огромные средства на благоустройство общественной территории израсходованы неэффективно и нужно снова их где-то находить».
Напомним, в апреле 2020 г. подрядная организация приступила к работам по благоустройству общественной территории «Аллея Героев», стоимость контракта составляла почти 29 млн руб. Детальный анализ проектной документации позволил экспертам ОНФ выявить замечания, указывающие на нерациональное использование бюджетных средств.