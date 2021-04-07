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САФУ может отремонтироваться за счет Москвы

Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил в ближайшие два года направить дополнительно 10 млрд рублей на ремонт и оснащение педагогических вузов, сообщает РИА-Новости. Глава государства также попросил правительство «уделить самое пристальное внимание современной подготовке будущих учителей».

«Правительству Российской Федерации обеспечить направление до 2023 года дополнительно не менее 10 млрд рублей за счет средств федерального бюджета на капитальный и текущий ремонт зданий федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, основным направлением деятельности которых является подготовка педагогических кадров, а также на оснащение таких организаций оборудованием», - говорится в поручении по итогам послания главы государства Федеральному собранию, опубликованному на сайте Кремля.

Соответственно, у Северного Арктического Федерального Университета, выпускающего из своих недр будущих педагогов, тоже есть шанс попользоваться…

19 май 07:18 | : Экономика

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