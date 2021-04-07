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У Архангельска появился новый мусоросортировочный комплекс

Новое предприятие будет обрабатывать раздельно накапливаемые отходы. Мощности предприятия позволяют сортировать и отправлять на переработку до 30 тысяч тонн «сухих» отходов в год, с выделением полезных фракций – пластика, бумаги, металла, картона, стекла.

Накануне предприятие посетили заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Автушенко, мэр Архангельска Дмитрий Морев и директор регионального оператора по обращению с ТКО в Архангельской области Дмитрий Кузнецов.

Архангельский мусоросортировочный комплекс построен на промышленной площадке городского предприятия ООО «Спецавтохозяйство по уборке города» и является частной инициативой. Сортировочная линия располагается в закрытом ангаре, на бетонированной площадке. На сортировку поступают раздельно накапливаемые отходы из синих контейнеров, которые в марте были установлены в Архангельске. До конца лета таких баков в архангельской агломерации будет около 2 000.

- Я думаю, данная сортировочная линия и установленные в перспективе контейнеры для раздельного накопления отходов, полностью удовлетворят потребность не только Архангельска, но Северодвинска и Новодвинска, а главное, позволит привлечь к раздельному сбору отходов большое количество жителей. Это достойный проект и пример того, как бизнес может реализовывать социальные проекты, - отметил директор регионального оператора по обращению с ТКО в Архангельской области Дмитрий Кузнецов.

Сейчас на предприятии сортируют отходы на 8 фракций - стекло, белое и темное, ПЭТ-тару, полипропилен, жесть, алюминий, бумагу и картон. Отдельно операторы отбирают пробки от пластиковых бутылок. В перспективе количество отбираемых фракций планируют увеличить до 25.

— Для Архангельской агломерации это знаковый проект, который, что важно, является полностью коммерческим. Каких-либо дотаций от государства инвестор не получает, на тарифе для населения его создание никак не отразится, – отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Автушенко.

Архангельский мусоросортировочный комплекс планирует направлять на переработку до 90% отсортированных отходов. И только 10 %, так называемых хвостов, не подлежащих вторичной переработке, после прессования будут направляться на полигон для захоронения.  После расширения контейнерного парка для раздельного накопления отходов, в сутки Архангельский мусоросортировочный комплекс сможет пропускать через линию до 50 тонн отходов. 

  

18 май 17:31 | : Экономика

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