На 1-й очереди ЖК «АКВИЛОН REKA» завершаются работы по возведению 6-го этажа

Новый проект комплексной застройки реализуется Группой «Аквилон» в историческом районе Архангельска – Соломбале.
В настоящее время на 1-м этапе строительства завершается возведение стен 6-го этажа первого и второго корпусов, работают два башенных крана. На 2-м этапе строительства завершается погружение свай для третьего и четвертого корпусов, начались работы по бетонированию ростверков. На третьем этапе выполняются динамические испытания грунтов.
Одной из главных особенностей ЖК «АКВИЛОН REKA» является его расположение. Это первый жилой комплекс в Соломбале на берегу реки, из окон квартир будут открываться красивые виды на дельту Северной Двины и Кузнечиху. Два корпуса класса «бизнес» размещены у реки и будут иметь отдельную закрытую территорию с благоустройством. Корпуса класса «комфорт» расположены рядом, на второй от берега линии.
Проект разработал архитектор из Финляндии Юкка Тиккенен. Группа «Аквилон» плодотворно сотрудничает с известным финским градостроителем: он спроектировал жилые комплексы «Nordica» в Северодвинске и «RIVER PARK» в Архангельске.
При строительстве ЖК «АКВИЛОН REKA» реализуется концепция Э4 - качественно новый стандарт объединивший передовые разработки компании по энергоэффективности и ресурсосбережению, эргономике пространства, экологичности и безопасности проживания, а также «умным» системам управления домом, что в итоге дает жильцам существенную экономию как времени, так и бюджета.
Что касается социальной инфраструктуры микрорайона, то здесь недавно введен в строй новый детский сад «Улыбка» с бассейном. Так же в планах администрации Архангельска ремонт здания школы №50 на пр. Никольский, 24. Кроме того, для самых маленьких жильцов комплекса будет открыт Детский клуб «Аквилон KIDS» в скандинавском стиле. Пространство для игр и творчества с большим шалашом, от которого дети будут в восторге, спокойным дизайном интерьера из экологичных материалов и продуманной планировкой. Это общественная зона для проведения праздников, дней рождений, приглашения аниматоров и первое место встреч маленьких соседей, где они получают навыки коммуникации, знакомятся и учатся друг у друга. Клуб бесплатно будет передан в собственность жильцов.
В целом жилой комплекс объединяет чувство загородного спокойствия и городского комфорта, это отражается и в видовых квартирах будущих жильцов, и в общественных зонах: скандинавские решения в интерьере входных групп, ландшафтный дизайн и зеленый двор.
Благоустройство прилегающей территории будет организовано по нормам, которые приняты не только в российских мегаполисах, но и во всём мире. Внутренняя территория проектируется по принципу «Двор без машин»: большое количество озеленения, игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивные площадки, уличные тренажёры, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, Wi-Fi и скамейки с USB-разъемами, вместительные парковки для автомобилей по внешнему периметру зданий.
Проект реализуется с учетом всех изменений 214-го федерального закона «Об участии долевом строительстве». Прежде всего, это касается дополнительных гарантий сохранения средств граждан, приобретающих квартиры. Сдача двух первых корпусов намечена на 2-й квартал 2023 года.
Напомним, что в августе 2020 года по программе развития застроенных территорий Группой «Аквилон» был приобретен участок с обязательством расселения многоквартирного деревянного дома №18 на ул. Валявкина. Расселение дома за счет застройщика завершено. Кроме того, чтобы осуществить комплексное освоение территории Группа «Аквилон» выкупила частные дома и земельные участки. Жители ветхих «деревяшек» без коммунальных удобств на полученные средства приобрели благоустроенные квартиры в центре Соломбалы.