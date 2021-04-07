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Необычные вакансии в Архангельской ообласти на май месяц

. За апрель-май в Архангельской области по сравнению февралем-мартом сильнее всего выросло число вакансий в сфере спортивных клубов, фитнеса и салонов красоты – на 38%. На втором месте по приросту вакансий за 2 месяца «Консультирование» (+29% прироста), на третьем месте – сфера безопасности (+27%). Также работодатели активно искали и нанимали специалистов по добыче сырья, страхованию, маркетингу, рекламе и PR. Востребованным остается и административный персонал.

Наряду с традиционными вариантами каждый месяц работодатели открывают вакансии, которые можно отнести к числу редких или необычных. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запад сделали подборку подобных интересных вакансий в Архангельской области за май, на которые можно откликнуться прямо сейчас.

В торговую сеть ищут дизайнера с функциями менеджера по рекламе. Специалист будет заниматься разработкой дизайн-макетов, созданием баннеров, а также продвижением в социальных сетях. Успешный кандидат — это уверенный пользователь графических редакторов CorelDraw, Adobe Photoshop с опытом работы от 1 года.

В ремонтный центр требуется автодиагност - специалист по ремонту и диагностике электронных систем автомобиля. Работодатель отмечает, что сотрудники – главная составляющая успеха данной компании на рынке. Именно поэтому компания активно инвестирует в персонал, стремится обеспечить эффективную систему повышения квалификации и профессионального развития для всех сотрудников.

В агрохолдинге открыта вакансия на должность главного зоотехника. Работодатель готов рассмотреть кандидатов со стажем в данной сфере до 3 лет, обладающих такими качествами как желание работать, коммуникабельность, а также опыт работы с документами.

Активизировались и работодатели гостинично-ресторанной сферы в Архангельской области: так, в мае была открыта вакансия на должность повара-универсала в выездной ресторан. Данный специалист будет заниматься подготовкой кейтеринга, а также оформлением блюд. От кандидата ожидается любовь к своей профессии, трудолюбие, работоспособность, ответственность, исполнительность.

Также, некоторые работодатели предлагают довольно необычный график работы - например, для ночного повара. Кандидату предлагается рабочее время с 20.00 до 4.00 по ставке 200 рублей в час. Работодатель организует для специалиста доставку до дома служебным транспортом.

В сервисный центр требуется помощник ревизора, работодатель готов рассмотреть на эту должность специалистов без опыта работы. Компания предлагает 2 дня обучения, а затем - ежедневные выплаты не менее 1 700 рублей. Специалист будет заниматься консультированием клиентов, заполнением документации и сбором заявок.

17 май 08:54 | : Экономика

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