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На ЖК «RIVER PARK» темп работы не снижается

Строительство жилого комплекса «RIVER PARK»  Группы «Аквилон» успешно продолжается на пересечении набережной Северной Двины – ул. Урицкого. Все работы ведутся по графику.
В настоящее время на стройплощадке комплекса на секции №1 на две трети выполнено бетонирование ростверка; на секции №2 завершен монтаж фундаментных блоков стен, на 40% выполнена кирпичная кладка стен подвала; на секции №3 полностью выполнена кладка 8-го этажа, на 35% - перекрытие над ним, и на 60% - внутренние перегородки 4-го этажа; на секции №4 на 50% выполнена кирпичная кладка стен 10-го этажа, внутренние перегородки сделаны на 5-м этаже на 65%, на 6-м этаже – на 45%; на секции №5 на 55% выполнена кирпичная кладка стен 1-го этажа; на секции №6 (паркинг) ростверк выполнен на 50%.
Впервые в Архангельске проект современного жилого комплекса бизнес-лайт и комфорт-класса площадью 34,5 тыс. кв. м выполнил финский архитектор Юкка Тикканен. Группа «Аквилон» привлекла известного европейского градостроителя, сделав ставку на авторскую скандинавскую архитектурную концепцию, традиционное финское качество и европейский уровень комфорта.
ЖК «RIVER PARK» состоит 5-ти секций высотой в 7, 10 и 11 этажей. В нем спроектированы квартиры разнообразной панировки, от студий до евро-четырехкомнатных. Из их окон будет открываться живописный вид на Северную Двину и Михайло-Архангельский кафедральный собор. Кстати свыше 60% всех квартир в строящемся жилом комплексе уже приобретено горожанами по договорам долевого участия в полном соответствии с 214-м федеральным законом.
Жилой комплекс располагает собственным подземным паркингом, куда жильцы смогут спускаться на лифте непосредственно из подъездов, а также кладовыми. Предусмотрены места для гостевых автостоянок по периметру участка и площадка для раздельного сбора отходов.
Благоустройство территории площадью 6 тыс. кв. м планируется выполнить по проекту агентства ландшафтной архитектуры и дизайна «Нескучный сад» из Санкт-Петербурга. Завершение строительства ЖК «RIVER PARK» запланировано на 4-й квартал 2022 года.
Участок на пересечении ул. Урицкого и набережной Северной Двины был приобретен Группой «Аквилон» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие застроенных территорий города Архангельска». Застройщик выполнил предусмотренные данной программой обязательства по расселению четырех деревянных аварийных домов, при этом пойдя навстречу их жителям, получившим в некоторых случаях благоустроенное жилье большей площади.

 

11 май 08:56 | : Экономика

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