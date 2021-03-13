Лучшие вакансии этой недели в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:
Заместитель начальника финансового отдела - https://bit.ly/3nY1ivS (от 180 000 руб. до вычета НДФЛ)
Начальник отдела качества - https://bit.ly/3o4nK6U (от 150 000 руб. на руки)
Заместитель генерального директора по производству - https://bit.ly/3nUCzZq (от 150 000 руб. на руки)
Региональный представитель - https://bit.ly/3b9N4mE (от 100 000 до 150 000 руб. на руки)
Главный инженер-строитель / Руководитель направления - https://bit.ly/3eWw7gy (от 100 000 руб. на руки)